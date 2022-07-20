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黃偉哲爭取台61線西濱快速公路曾文溪大橋新建工程　已獲行政院核定

▲台南市長黃偉哲指示爭取台61線西濱快速公路曾文溪大橋新建工程，已獲行政院核定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指示爭取台61線西濱快速公路曾文溪大橋新建工程，已獲行政院核定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台61線西濱快速公路南下進入台南境內，需下十份交流道，繞行市173線再轉國姓大橋，繞了一大彎才能南行，台南市政府向中央爭取新建曾文溪大橋已獲核准，2026年完工後，可讓61線直通台江大道，便於快速連結國道8號、台86線快速道路，完成大台南地區的四橫三縱高、快速道路路網最後一塊拼圖。

七股區三股里長黃仙立表示，目前台61線南下旅客要前往台南市區，需下十份交流道後，經市173線再轉上國姓大橋後才能到達，等於繞了一大彎。地方企盼曾文溪大橋早日完工通車，不僅地方民眾到台南市區不必擠假日車流很多的國姓大橋，外地民眾也可直接到達台南市安南、安平及中西等區，節省很多時間外，也會帶動台南的繁榮發展。

重機車友魏嘉良指出，台61線貫穿中北部各縣市，相當適合作為重機旅遊路線，不過到了台南境內，就無法再順利南下，必須繞行市173線再轉上國姓大橋，大大妨害了行車順暢度，相當可惜。

▲台南市長黃偉哲指示爭取台61線西濱快速公路曾文溪大橋新建工程，已獲行政院核定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府表示，曾文溪大橋建設經費66.36億元，行政院國家發展委員會於109年1月29日通過建設計畫，並開始編列開闢新建預算，計畫自台61線七股區十份交流道跨曾文溪銜接台江大道，長度約3.4公里，全案預計115年完工。

為了配合西濱快速公路曾文溪橋建設，包含市區最重要的台江大道(2-7-60M道路)也已開闢到曾文溪南岸堤防以便銜接，市府協助包含都市計畫變更、用地取得及相關地方協調事務，都市計畫個案變更預計2022年8月底發布實施，加速建設推動。

市長黃偉哲考量安全及曾文溪口開闊的地景及自然風光，爭取橋樑結構防海風鹽害潮水侵襲並在景觀效果採橋型、塗裝或光雕等方式展現，適時帶入地方意見及生態文化特色，讓市民可以停下來佇足觀賞河川之美，及台江國家公園的壯闊，成為兼具交通安全及觀光功能的景觀大橋。

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