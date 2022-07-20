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快遞量可蓋千棟101！Lalamove祭獎勵擴版圖　訂單可集點換咖啡

▲▼Lalamove推獎勵計畫拚擴大版圖，訂單可集點換咖啡。（圖／記者李姿慧攝）

▲Lalamove推獎勵計畫拚擴大版圖，訂單可集點換咖啡。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

疫情下快遞需求大增，即時快遞平台Lalamove今年業績激增7成，機車快遞寄送數量堆高可蓋一千多棟101，打破平台歷史紀錄。Lalamove今(7/20)宣布推出「獎勵計劃」，只要加入Lalamove會員，每次完成訂單即可以賺取Lala點，消費1元賺1點，可集點兌換包括超商咖啡等多種獎勵。

提供快遞、代買外送、貨物運送的Lalamove提供24小時隨叫隨叫隨送服務，強調最快1小時內送達，疫情帶來新契機，即時快遞平台Lalamove今宣布新功能「獎勵計劃」上線，用戶加入Lalamove會員後，每次完成訂單即可賺取Lala點，並可用Lala點兌換霜淇淋、超商咖啡飲品等多項精選獎勵，再拚擴大版圖、搶攻市場。

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▲▼Lalamove推獎勵計畫拚擴大版圖，訂單可集點換咖啡。（圖／記者李姿慧攝）

▲Lalamove推獎勵計畫拚擴大版圖，訂單可集點換咖啡。（圖／記者李姿慧攝）

據統計，中小企業使用Lalamove外包物流，相比自建車隊可節省4成費用。Lalamove今年上半年也破平台歷史紀錄，業績較去年同期增長7成，機車快遞寄送數量堆高可蓋至少一千棟101，也因中小企業持續穩定有大貨量、大型機具、統倉等快速運送需求，更推升貨車新用戶漲6成。

Lalamove台灣總經理丁彥宇表示，Lalamove察覺台灣中小企業客戶的物流痛點，以科技物流和彈性運能作為服務核心，專注耕耘「快速即時」、「24小時隨叫隨送」、「支援多種車型」、「中小企業友善」四大優勢，透過直覺便利的App下單，創造彈性又靈活的一站式服務。

▲▼Lalamove推獎勵計畫拚擴大版圖，訂單可集點換咖啡。（圖／記者李姿慧攝）

▲Lalamove推獎勵計畫拚擴大版圖，訂單可集點換咖啡。（圖／記者李姿慧攝）

丁彥宇表示，傳統物流不再是唯一解方，透過傳統物流與Lalamove即時快遞的相互搭配，企業不需與Lalamove簽約，即可享有即時送達服務，比自建車隊可節省4成費用。

疫後帶動零售電商數位轉型浪潮，物流需求不減反增。Lalamove表示，全台最大公有零售市場「台中市建國市場」開設電商平台，透過Lalamove協助快遞配送，擴大生鮮雜貨、民生用品的外送宅配版圖；另與Lalamove配合5年的「家樂福」也透過即時快遞，找到企業物流解決方案；知名網購生鮮品牌「愛上新鮮」也是透過Lalamove配送食材，24小時內宅配到府。

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關鍵字：

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