【廣編】後疫情時代 CYBERBIZ攜手LINE合作　加速實現OMO融合商機

▲台灣本土一站式開店平台CYBERBIZ攜手LINE，協助客戶在LINE平台上使用完整的一站式服務。

圖、文／CYBERBIZ提供

根據經濟部統計處資料，台灣零售業網路銷售總額連續2年以年增20%的速度成長，看準後疫情時代發展趨勢，台灣本土一站式開店平台CYBERBIZ攜手LINE，透過雙方優勢加速實現OMO虛擬融合商機。

CYBERBIZ觀察電商網購邁向熟齡化，45～65歲的消費者顯著提升，新網購方式（OMO）逐步成形。LINE用戶數高達2100萬，《Digital 2022: TAIWAN》台灣網路使用報告調查中顯示，LINE為台灣最受喜愛的社群媒體，用戶活躍度居社群之冠，LINE成為各品牌新戰場， CYBERBIZ能協助客戶加速開通LINE官方帳號認證（取得藍色盾牌），客戶也能在LINE平台上使用完整的一站式服務。

透過CYBERBIZ也能讓品牌官網和LINE 官方帳號進行串聯，幫助客戶於LINE 官方帳號上精準導購，例如CYBERBIZ客戶於LINE直播時的介面串接，讓消費者觀看直播同時直接下單不轉跳，Funbox 玩具專櫃「麗嬰國際」，近期在LINE直播透過CYBERBIZ系統支援，官方帳號好友數翻倍，直播期間成交轉換率成長至17～20，搭配後台分潤工具使用，建立線下銷售部隊，延伸品牌銷售和顧客互動機會。