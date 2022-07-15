美眾議院挺台參與環太平洋軍演　外交部：深化安全合作

▲2020年環太平洋軍演。（資料照／翻攝自臉書）

記者呂晏慈／台北報導

美國眾議院通過2023年國防授權法案（NDAA 2023），支持邀請台灣參與2024年環太平洋軍演，眾院亞太小組主席貝拉提出的「台灣和平與穩定法案」也納入法案中，強化美台夥伴關係。對此，外交部發言人歐江安今（15日）表示，美國國會不分黨派對台灣國防安全及台海和平穩定的高度重視與支持。

美國聯邦眾議院院會於美東時間14日表決通過「2023會計年度國防授權法案」，眾議院通過的條文內容包含重申《台灣關係法》及「六項保證」的對台承諾、支持台灣維繫足夠的自我防衛能力、邀請台灣參與2024年環太平洋軍演（RIMPAC）等友我條文，也納入支持台灣設立美國「境外預先通關」計畫（Preclearance）及建立提供美國官員赴台研習的相關交流計畫等7項修正案。

歐江安表示，外交部誠摯感謝美國國會近年持續在年度國防授權法案中，積極推動深化台美軍事合作與交流，彰顯美國國會不分黨派對台灣國防安全及台海和平穩定的高度重視與支持。外交部將持續密切關注本法案後續審議情形，並與美國行政部門及相關國會議員保持密切聯繫，以持續深化台美安全合作關係。