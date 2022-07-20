下班小心！雨區擴大「9縣市豪大雨特報」　連3天體感溫度飆42°C

▲9縣市豪大雨特報。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

太平洋高壓持續逼近，中央氣象局預估，週五、六、日三天溫度特別高，根據預報資料顯示，台北市週末兩天及下週一「體感溫度」均高達42度，預計週日將有38度高溫，且因水氣減少，導致午後雷陣雨範圍縮減，不下雨的情況下，整天都會持續悶熱。

今日午後熱對流發展旺盛，中央氣象局已發布豪大雨特報，今日新竹縣、南投縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，雙北、新竹、南投、彰化、雲林地區及臺中、嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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▲未來一週天氣炎熱，圖為台北市一週溫度預測。（圖／氣象局）

氣象局預報員劉沛滕表示，今日到下週二受到太平洋高壓影響，台灣各地氣溫明顯偏高，目前高壓已慢慢延伸到台灣上空，今日水氣逐漸減少，明日到週日只有山區有零星短暫降雨，其他地區天氣穩定且高溫炎熱。

▲今日午後部分地區有雷陣雨。（圖／記者屠惠剛攝）

太平洋高壓預計在週日就位處台灣上空，受到高壓沉降作用、太陽輻射加熱等影響，再加上華中華南一帶暖空氣移入台灣，各地天氣炎熱，週五到週日高溫均可達到36度以上，北部則可能有37、38度以上高溫。

劉沛滕解釋，連日高溫是受到高壓、華中華南暖空氣移入等因素影響，溫度已比過去高溫再略高2、3度，局部地區也出現極端高溫，不過根據世界氣象組織公布的熱浪定義為，連續5日氣溫高於歷年最高溫度平均值5度以上，因此目前仍未達熱浪等級。

▲▼台北市週末溫度高達38度、體感溫度達42度。（圖／氣象局）