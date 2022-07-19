回郵索書！李永然律師教你用法律做好家族傳承規畫

▲要避免家族爭產，李永然律師指出，首先應預立遺囑並指定妥適的遺囑執行人，交代遺產分配或禁止分割或運用「遺囑信託」，才能貫徹家族傳承的意志。（圖／記者林敬旻攝）

記者王淑君／綜合報導

一代、二代，如何富過三代？事業有成的企業家，不僅希望打破「富不過三代」的魔咒，甚至冀望讓企業得以代代傳承，不僅守成，尚可壯大企業；但現狀卻多的是企業家身後，子孫爭產，甚至大打官司，將家醜暴露在大眾面前。然而國外卻多有百年家族企業，如羅斯柴爾德家族、默客家族、洛克菲勒家族等等，可見代代傳承不是做不到，而是要如何做到？其中，「法律」，就是最佳的保障。

要做好家族企業傳承，首先要提早做準備，否則分產時無依據，因此對簿公堂，這也是最常見的糾紛來源。再者，了解傳承的方式，並做好傳承規畫，同時也要制定家族傳承的制度，免得紛紛擾擾，無所依據，才能避免家族間爭產或家族企業崩壞，致家道中落！

永然聯合法律事務所所長李永然律師指出，首先應預立遺囑並指定妥適的遺囑執行人，交代遺產分配或禁止分割或運用「遺囑信託」，才能貫徹家族傳承的意志。其次，可以考慮導入「家族信託」，在內容上包括以資產管理、投資組合等理財服務，更重要的是提供財產轉移、遺產規畫、稅務籌畫、子女教育、家族治理、慈善事業等多面向的服務。

再者，家族企業可以考慮運用「閉鎖性公司」。在經營權的安排及籌資上更有彈性，且「公司章程」可訂立股份轉讓的限制，為家族企業的傳承規畫上，提供可運用的工具。又有些成功的企業運用制定「家族憲法」進行家族傳承時，有些還搭配家族成員相互交流的平台「家族委員會」制度，俾使家族所固守的理念，能穩定地傳承到下一代。另外，也可運用不動產信託或股權信託。

李永然律師多年的實務經驗，看到許多爭產糾紛的民、刑事案件，發現許多人對家業的傳承不是沒想到，要不就是一知半解，做錯規畫，因此特別邀請永然聯合法律事務所台北所主任律師黃斐旻律師規畫《家族傳承、不動產信託與借名登記法律手冊》，並由所內多位律師及永然地政士聯合事務所李廷鈞地政士共同執筆，內容包括：家族傳承之公司治理原則、家族企業的經營與傳承規劃、閉鎖性章程規劃、應用家族治理進行家族傳承、規劃「意定監護人」、「遺囑執行人」及「遺囑信託」完善家族傳承、節稅規劃、信託規劃、信託態樣與課稅原則、不動產信託，以及了解借名登記、不動產借名登記之稅務問題、消滅時效問題、借名登記之不動產回復予借名人的移轉登記等議題。

欲索取《家族傳承、不動產信託與借名登記法律手冊》者，請來函附上中型回郵信封（16cm×22cm以上），註明手冊名稱，寄「台北市中正區羅斯福路二段9號7樓 永然法律基金會 收」即可。索取一本回郵為11元，索取二本回郵16元，索取三本以上請來電詢問！

▼李永然律師邀請永然聯合法律事務所台北所主任律師黃斐旻律師規畫《家族傳承、不動產信託與借名登記法律手冊》，教你提前規畫家族傳承。（圖／永然法律基金會提供）