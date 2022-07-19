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松機捷運站百公斤閘門砸死女工！竟是同居人兼老闆抽走支架肇禍

▲▼松山機場捷運站2號出口，29日凌晨發生一起公安意外，造成一名女性工人當場死亡，另一名男性工人腿部受傷。（圖／記者趙永博攝）

▲捷運出口發生工安意外，負責人判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

台北捷運松山機場站，包商2018年維修閘門時，超過百公斤的站口閘門突然落下，壓到2名工人。其中馮姓女工頭部遭重壓而死，馮女同居人李姓男子則腿部夾傷。檢方事後查出，是李男為了施工方便而抽走支架，導致意外發生，因此依「過失致人於死」罪起訴，一二審均判刑9月。案經上訴第三審，最高法院19日駁回上訴確定。

判決指出，本案發生於2018年5月29日凌晨，台北市松山機場捷運站2號出口因水泥閘門故障，有3名包商工人前往進行維修。原本閘門應該打開直立起來，並且靠油壓撐高器架住，但因施工需要斷電，馮姓女工另外拿了支架撐住閘門後，探頭往閘門下的洞口查看，此時閘門突然落下，百公斤的水泥重壓馮女頭部致死，一旁的李男則是腳部受傷。

檢方偵辦時，一度做出不起訴處分，經發回再議後，查出李男是實際負責人；而根據另名在場的工人證詞，檢方認為李男為了施工方便而抽走支架，閘門才會在馮女探頭之際倒塌，造成意外。檢方因此對李男提起公訴。

一審法院調查後，發現閘門以馬達控制液壓系統驅動5支油壓缸柱支撐閘門，液壓管路為串接式設計，若拆卸其中1段油壓管，整體液壓油即會洩漏並造成整體液壓系統失效，5支油壓缸柱就會失去支撐作用致防洪閘門倒下。因此若要預防閘門倒下，應有符合規定之必要安全衛生設備及措施（支架等等）。李男身為負責人，應深明此理，卻違反義務而不為應為之處置，一審法院因此將他判刑9月。

案件上訴二審，二審法院認為一審判決認事用法並無違誤，駁回上訴。全案再上訴第三審，最高法院19日駁回上訴定讞。

▼捷運出口發生工安意外，負責人判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲▼松山機場捷運站2號出口，29日凌晨發生一起公安意外，造成一名女性工人當場死亡，另一名男性工人腿部受傷。（圖／記者趙永博攝）

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