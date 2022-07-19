高鐵站男廁所內收賄共240萬元　高雄市前議員劉馨正重判12年

▲前高雄市議員劉馨正高鐵男廁、車廂內多次收賄，二審重判12年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨籍高雄市議員劉馨正，被控於擔任新竹瓦斯總經理期間內，連續在高鐵車廂、車站內男廁所，收受包商交付的賄賂共240萬元。一審將他重判有期徒刑12年6月，案經上訴，高等法院二審於19日宣判，仍將他重判有期徒刑12年、褫奪公權6年。可上訴。

劉馨正曾任高雄市政府建設局長、經濟發展局長、經濟部中小企業馬上解決問題中心主任，2014年代表國民黨角逐高雄市議員，順利當選，但2018年改以無黨籍身分尋求連任，最後僅獲5800票敗選。

而他所涉案件，根據判決書指出，劉馨正2012年間擔任新竹瓦斯公司總經理，辦理政府採購工程案時，負責核定工程勘測調查設計及編制工程預算書、工程竣工結算及決算事項、竣工驗收等關於履約管理、驗收相關事宜。由於他握有驗收標案的實權，郭姓廠商因承包用戶瓦斯裝置、新裝、改裝工程等標案，希望能加速工程進度，透過關係找上劉馨正。

根據法院調查發現，劉馨正2012年10月在高鐵新竹站男廁內，收受郭男交付的30萬元現金，拜託協助趕辦承包工程進度；隔年5月又在高鐵新竹站收受50萬元現金。2013年9月起，2人多次在高鐵車廂內碰面，又收取40萬現金；2014年1月，郭男投標4件標案，這次劉馨正與他約在高鐵左營站，一次收受100萬元現金；當年9月，再收20萬現金。總計劉馨正收受240萬元現金，此外，新竹瓦斯內多名人員，也收受郭男現金、餐宴、喝花酒招待等，分別收受數十萬元到百萬元不等賄賂。

一審法院認定劉馨正犯下多次收賄罪，重判有期徒刑12年6月、褫奪公權8年。案件上訴第二審，高等法院審理後，仍認定他多次收賄，還是判刑12年、褫奪公權6年。