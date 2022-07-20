　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

披掛最新型隱身斗篷　殲-35首掛龍勃透鏡試飛

▲▼帶灰色塗裝的殲-35掛上龍勃透鏡進行試飛，顯示該機隱身性能已大幅優化。（圖／翻攝自Facebook／婷婷看世界）

▲帶灰色塗裝的殲-35掛上龍勃透鏡進行試飛，顯示該機隱身性能已大幅優化。（圖／翻攝自Facebook／婷婷看世界，下同。）

軍武中心／綜合報導

隨著福號艦正式下水後，與其配套的殲-35隱身艦載機也加速試飛進度。最新曝光照片顯示，該機再次升空已掛上便於地面雷達站進行識別的龍勃透鏡，代表試飛工作已進入最後衝刺階段，預計很可能在今年底或明年初進入試批產階段，全力趕在福建艦服役前上艦測試。

從近日流出的照片可以看出，一架帶灰色塗裝正在試飛的殲-35放出了起落架，準備降落到機場跑道，機身下方出現明顯的圓形凸起物，從外形來看，很可能是與殲-20攜帶同款的龍勃透鏡。過去殲-35還披著綠皮時並未掛上該款裝置，如今更換灰色塗裝後便開始攜帶進行試飛，說明當前狀態下已噴塗最新型的隱身塗層，使其隱身性能得到大幅度優化。

▼綠色塗裝的殲-35原型機。

▲▼大陸下代艦載機殲-35再次亮相，其攜帶鋸齒形的發動機尾噴口，推斷應該是用上全新中推「渦扇-19」。（圖／翻攝自Facebook／婷婷看世界）

所謂的「龍勃透鏡」是一款特殊的干擾裝置，當雷達波通過該裝置時，會被以球心對稱的方式折射到空中並放大，如此一來，當一個飛行器掛載的龍勃透鏡在運作時，地面雷達發出的雷達波經過龍勃透鏡處理後反射回的訊號會比實際的RCS（雷達反射截面積）大很多，進而達到欺敵作用。

除了用於欺騙敵方外，龍勃透鏡還有一個作用就是讓己方雷達能發現己方戰機的方位，原因是匿蹤戰機的隱身性都很強，平常的民用空管雷達難以發現，如果不掛載龍勃透鏡就無法進行引導。也就是說，在隱身戰機的飛行訓練中，一般都會攜帶龍伯透鏡反射器，以增大雷達反射面積，除了便於地面雷達站進行識別，也能避免雷達反射波過小而引發的飛行風險。

▲▼殲-20攜帶龍勃透鏡。（圖／翻攝自中共空軍網站）

▲殲-20攜帶龍勃透鏡。（圖／翻攝自中共空軍網站）

有分析指出，按照殲-20過去試飛進度來看，該機於2011-2015年期間並未見到其安裝龍勃透鏡，直至2016年進入小批量生產階段後才配置，而此時殲-35裝上龍勃透鏡進行試飛，某種程度上代表其試飛進度已到了後期階段。當然能有如此快速的進展，必須追朔瀋飛推出的殲-31（FC-31）早在2012年10月完成首飛，陸續開發出3個版本後才有最終的殲-35，這期間已累積大量的試飛數據，而到了殲-35相關的試飛環節便能簡化流程，大幅縮短試飛的周期。

預計殲-35接下來將逐步安裝有源相控陣雷達（AESA）、機載紅外跟蹤與搜索系統（IRST）、光電分布式孔徑系統（EODAS）等機載電子設備，進入航電系統測試階段。此外，該機還需到試飛院進行定型試飛，完成後還需要在陸地上進行大量的彈射試驗，以適應航母作業環境。有專家預計福建艦可能在2025年服役，代表著殲-35上艦的進度也必須同步全力追趕。

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►台中輕旅行必住！豐邑逢甲商旅才2899元超划算

ET快訊
統一290億收購家樂福！記者會僅10分鐘　網驚：真的統一了
統一、統一超拿下家樂福340個據點　穩坐全台零售霸主
統一、統一超重訊！確定收購家樂福「成交金額290億元」
桃竹苗民眾限定！16隻布偶貓、英短開放抽籤認養　認養人資格曝
快訊／法比歐曝寶寶6個月超音波　「挺鼻側臉」網全融化
汪峰16歲正妹女兒「辣露水蛇腰」　跳女團舞網：可以出道了

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

披掛最新型隱身斗篷　殲-35首掛龍勃透鏡試飛

入伍以「服從」為首要　三軍九校院聯合開訓

南韓自研戰機KF-21成功「試飛30分鐘」　印尼分擔部分研發經費

美最高軍事將領下令　全面檢討美中軍事互動

環太平洋軍演秘魯軍艦「發生火災」　2傷兵緊急空運後送

要求美方立即撤銷對台軍售　陸國防部：採取一切必要措施捍衛主權

我國購入F-16V少長程攻陸飛彈　66架新機戰力打折

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

3類人「口罩鬆綁」！　即日起騎機車可免戴罩

21周早產娃突哭醫救回　370G→6.3KG成大眼妹

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

羅PD《地球娛樂室》又下跪了！　李泳知嗆爆：你當PD幾年了XD

披掛最新型隱身斗篷　殲-35首掛龍勃透鏡試飛

入伍以「服從」為首要　三軍九校院聯合開訓

南韓自研戰機KF-21成功「試飛30分鐘」　印尼分擔部分研發經費

美最高軍事將領下令　全面檢討美中軍事互動

環太平洋軍演秘魯軍艦「發生火災」　2傷兵緊急空運後送

要求美方立即撤銷對台軍售　陸國防部：採取一切必要措施捍衛主權

我國購入F-16V少長程攻陸飛彈　66架新機戰力打折

神戶男「跳月台」撞JR列車反彈　人體彈珠重擊5名女性送醫

王家梁私約2偶像劇男神！　「高顏值新鮮組合」網驚喜：好帥

愛莉莎莎騙跟別人交往！三原怒離席：沒法接受　她嚇哭結局超反轉

SBL續存怎突圍？　周俊三：不跟兩職籃遊戲規則走

Nissan「Kicks小改款」日規正式發表！有油電動力、四輪驅動加持

雲林婦「林班地採筍」失聯！村內神明到場駐駕　3天後找到了

夏季必備「3款話題泥膜」，讓肌膚大口深呼吸

披掛最新型隱身斗篷　殲-35首掛龍勃透鏡試飛

胡偉良／房價短期不會飆漲　現在是買房好時機嗎？

戰神大兜蟲羽化全紀錄！　背部「白→橘」發亮超帥氣

相關新聞

南韓自研戰機KF-21成功試飛30分鐘

南韓自研戰機KF-21成功試飛30分鐘

南韓國防機構表示，南韓自行研發的KF-21原型戰鬥機今天成功進行首次試飛。在北韓核武與飛彈威脅下，南韓正努力汰換老舊軍機。

美最高軍事將領下令　全面檢討美中軍事互動

美最高軍事將領下令　全面檢討美中軍事互動

環太軍演軍艦發生火災　2傷兵緊急空運後送

環太軍演軍艦發生火災　2傷兵緊急空運後送

菲律賓國防部：將根據南海裁決加強保護領土

菲律賓國防部：將根據南海裁決加強保護領土

歐盟籲克宮停止封鎖烏港口　俄雇傭兵強化前線武力

歐盟籲克宮停止封鎖烏港口　俄雇傭兵強化前線武力

關鍵字：

殲-35龍勃透鏡艦載機福艦號彈射起飛大陸軍武軍武

讀者迴響

最夯影音

更多
男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼
黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面