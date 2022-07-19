要求美方立即撤銷對台軍售　陸國防部：採取一切必要措施捍衛主權

▲大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校。（圖／翻攝自陸國防部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

美國拜登政府宣布今年第四度對台軍售案，大陸國防部、外交部、國台辦18日接連做出回應。大陸國防部發言人譚克非18日晚間表示，中方要求美方立即撤銷對台軍售計劃，停止一切售台武器和美台軍事聯繫，否則破壞中美兩國兩軍關係與台海和平穩定的責任，完全由美方承擔。

譚克非說，台灣問題事關中國國家主權和領土完整，涉及中國核心利益。近期美方對中方多次承諾「四不一無意」，明確表示不支持「台獨」，但在對台軍售問題上言行不一、毫無誠信。

他說，中方要求美方立即撤銷對台軍售計劃，停止一切售台武器和美台軍事聯繫，否則破壞中美兩國兩軍關係與台海和平穩定的責任，完全由美方承擔。

譚克非還強調，台灣的前途、台灣同胞的安全保障和利益福祉是買不來的，民進黨當局和「台獨」分裂勢力妄圖倚美自重、以武謀獨只會是飲鴆止渴。

他最後警告，「中國人民解放軍將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅決挫敗任何形式的外部勢力干涉和台獨分裂圖謀。」

美國國防安全合作署宣布第5度對台軍售，包括非機密備件與維修零件以及坦克與戰車組裝在內的技術支援，估計總額為1.08億美元（約新台幣32億）。

大陸外交部發言人汪文斌也指出，美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八•一七」公報規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。中方對此堅決反對，予以強烈譴責，已就此向美方提出嚴正交涉。

汪文斌強調，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，撤銷上述對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫，停止製造台海局勢緊張因素。中方將繼續採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。

稍早，大陸國台辦發言人朱鳳蓮也指出，民進黨當局拿台灣同胞血汗錢購買武器，企圖「以武拒統」，只會進一步損害台灣民眾的利益，把台灣民眾往火坑裡推。