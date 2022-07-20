電視轉到就看完！成龍守「2原則」電影成神作　網喊：港片傳奇

▲成龍的電影是許多人心中的神作。（圖／翻攝自微博／成龍）

實習記者黃麗頻／綜合報導

成龍的電影是許多七、八年級心目中的神作，日前有名網友提到，每次看電視的時候，只要看到成龍的電影系列，包含《警察故事系列》、《福星系列》等，都會不小心看完，讓他相當疑惑，「成龍以前的片為什麼這麼神？」文章曝光後，吸引不少網友討論，直喊「港片傳奇年代！」

原PO在PTT以「成龍以前的片為什麼這麼神」為題發文，透露自己每次在看電視的時候，只要轉到成龍的系列電影，都會不小心就把整部電影看完，他更點名，《A計劃系列》、《警察故事系列》、《福星系列》等都是爽片，不禁好奇，為什麼成龍以前的電影會「這麼神！」

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▲網友疑惑，成龍以前的片為什麼這麼神？（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，許多網友點出關鍵原因，「親自上陣」以及「特效動作」，「親自下場＋一鏡到底不晃鏡頭就是爽」、「成家班、洪家班，實打實摔」、「每個動作都是經過精心設計」、「雖然有用替身，但很多危險鏡頭也是會自己來」、「當年特技跟動作設計真的領先歐美」、「他（成龍）是個敬業的演員」，也有人表示，「那時代的港片每個都超強、超經典」、「現在的動作電影也很少能超越那個年代的。」

另一名網友回文，在（成龍）之前的香港電影，很少會有人拍片用這麼多的特技動作，「他的電影團隊，算是率先合作或引進好萊塢電影的特效方式」，並提到在拍攝飛車追逐時，都是真槍實彈，一次好幾台撞個稀巴爛，後期的電影爆破場面也越炸越大，「反觀其他港片頂多只能一兩台老破車擦撞一下。」