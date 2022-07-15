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墨西哥爆「行刑式斬首」！3男請求停止暴力　遭殺手割喉斷頭

▲▼ 墨西哥販毒集團「哈里斯科新世代集團」斬首割喉畫面。（圖／翻攝自borderlandbeat）

▲3名男子遭CJNG成員割頸斷頭。（圖／翻攝自borderlandbeat）

記者詹雅婷／綜合報導

墨西哥最危險販毒集團「哈里斯科新世代集團」一段血腥斷頭畫面曝光，3名男子要求停止暴力後數日，被雙手反綁，以白布矇眼跪在地上，遭殺手一個個「行刑式斬首」。

每日星報報導，奪人性命的暴徒殺手是販毒集團「哈里斯科新世代集團」（CJNG）的成員，此集團由墨西哥頭號通緝犯、綽號「El Mencho」的歐塞奎拉（Nemesio Oseguera Cervantes）領軍，向來以極端暴力著稱。

儘管集團近期要求競爭對手控制對無辜者的殺戮，但這項標準並不適用在曾經隸屬於CJNG本身的武裝派別「Pájaros Sierra」身上，且雙方分裂後一直處於交戰狀態。就在3名男子請求停止暴力的數天後，一個個淪為刀下亡魂。

依據borderlandbeat在7月12日揭露的畫面，3名男子跪著、倒著，CJNG殺手高舉一把7英吋（約17.7公分）長刀，直接朝男子頸部下手，在砍下第1人頭顱的時候，另外2名男子忍不住啜泣。

CJNG殺手表示，「這是每個Pájaros Sierra婊子的命運，你們這些狗娘養的，我們要來了」。另名殺手則說，「我們手上有你們的人……在成功的路上別害怕，你最好把他的頭放在屍體旁邊，這樣就不會滾到旁邊」。

這段血腥殺戮畫面充滿ISIS風格，不過類似模仿聖戰武裝份子的血腥宣傳作法，對於墨西哥販毒集團來說並非新鮮事。

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