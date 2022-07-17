美幹員被「刺穿頭骨」還不准死、黑鷹14死　墨西哥毒梟教父終落網

▲墨西哥惡名昭彰的大毒梟卡洛昆特羅（Rafael Caro Quintero）落網。（圖／路透，下同）



記者董美琪／綜合報導

墨西哥惡名昭彰的大毒梟卡洛昆特羅終於落網！他因殘忍殺害美國聯邦緝毒局（DEA）人員，被FBI列為十大頭號通緝要犯之一，案件還被拍成Netflix《毒梟：墨西哥》（Narcos: Mexico）的劇情，目前美方已尋求立刻引渡。

墨西哥海軍陸戰隊為抓69歲毒梟卡洛昆特羅（Rafael Caro Quintero），深入西北部西納羅亞州聖賽門（San Simon）的毒梟的大本營執行聯合行動，最後是靠一隻軍犬在矮樹叢裡找出卡洛昆特羅。

不過，墨西哥海軍黑鷹直升機日前疑似因圍捕卡洛昆特羅，不明原因墜毀在北部西納羅亞州（Sinaloa），導致14人死亡、1人受傷，損失慘重。

《法新社》報導，卡洛昆特羅被美國控告於1985年綁架、拷問和謀殺聯邦緝毒局（Drug Enforcement Administration，DEA）37歲的臥底幹員卡瑪雷納（Enrique "Kiki" Camarena）。卡瑪雷納死狀悽慘，不但頭骨被刺穿、臉部面目全非、全身多處骨頭斷裂，傳出卡洛昆特羅曾下令要讓幹員卡瑪雷納「活著」，殘忍凌虐要他生不如死。

卡洛昆特羅雖然同年被捕，被墨西哥判處40年有期徒刑，他服刑28年後，2013年因法律技術問題獲得釋放，雖然事後裁決遭最高法院推翻，但他早已逃逸無蹤。

《路透社》報導，墨西哥不願在卡洛昆特羅出獄前讓他引渡到美國。一名美國官員則表示，美國非常希望將其引渡。