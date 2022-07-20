　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

媒合「銀世代勞動力」　宜蘭縣勞工處赴南投取經

▲宜蘭縣政府向南投取經媒合「銀世代勞動力」的做法。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲宜蘭縣政府向南投取經媒合「銀世代勞動力」的做法。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣去年成立「6都外第1個、中部第1個、全國第4個」銀髮人才服務據點，今年上半年成功媒合41人次，成效卓著；宜蘭縣政府勞工處日前也特地組團前來南投銀髮人才服務據點參訪交流，雙方分享彼此的經驗，盼能透過南投縣銀髮據點的設立及規劃，幫助宜蘭縣成立銀髮據點盡一份力。

縣府指出，先前在衛福部舉辦的「強化社會安全網輔導團計畫期末成果分享會」上進行相關成果發表，受到宜蘭縣政府關注；宜蘭縣勞工處副處長李芳菁當天率領就業職訓科同仁遠赴南投取經，由社會及勞動處勞工及青年科科長林洧仕代表處長林志忠接待。

南投縣銀髮人才服務據點主要為55歲以上，或依法退休欲再就業的求職者開發銀髮友善職缺，並提供就業及職涯諮詢服務，也積極與廠商溝通並媒合適合的友善職缺；縣府表示，今年1至6月就開發銀髮人力189人次、友善銀髮職缺840個、推介成功41人次，推動縣內中高齡人口的再就業市場發展。

▲南投縣銀髮人才服務據點去年在南投市開幕。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲南投縣銀髮人才服務據點去年在南投市開幕。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

李芳菁說，南投是6都以外首個成立銀髮人才服務據點的先進縣市，希望透過交流獲得豐厚經驗，協助宜蘭縣成立據點；她也表示，最需要著手努力的部分在於廠商工作機會的曝光，因廠商需要人才，而長輩在取得相關資訊的途徑較少、求職管道也較不順暢，縣府作為居中平台，除媒合雙方意願，公部門也能透過諮詢輔導，建立長輩在求職上的信心。

林洧仕表示，國內人口老齡化及少子化的趨勢顯著，推動銀髮人力就業不僅能補足人力缺口，在職場上也能傳承經驗，讓廠商尋得優秀人才；除了為銀髮人才媒合二度就業機會，服務據點也整合縣府社會救助系統與地檢署更生人保護協會，為遊民及更生人提供相關職涯輔導，並幫助他們找到工作。

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►台中輕旅行必住！豐邑逢甲商旅才2899元超划算

ET快訊
7都最高薪公司名單揭曉！　這間「均薪8萬」稱霸全台
義務役「延長1年以上？」　全場1關鍵笑了：拿石頭砸自己腳
快訊／警界高階人事異動！　張樹德接基隆市警察局長
抓破2顆青春痘！　27歲女背隆起「半公斤巨蟲」
詹雅雯手術失血過多一度昏迷！　暴瘦剩30kg「隨時會死」
騙走林百里妻5千萬！　閨蜜朱立安長相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

媒合「銀世代勞動力」　宜蘭縣勞工處赴南投取經

南消周雅恩、楊富巖　當選全國救護志工菁英

遭陳其邁輾壓！高雄市長最新民調僅獲12.8%　柯志恩說話了

淨淨化選前治安！花蓮警即日起擴大臨檢　加強查緝不法與酒駕

勿把救護車當小黃　南消開出8張收費告知單

悲劇！勇父下水救2愛女溺斃　花蓮5年來累計41人溺水亡

里港警+縣府聯手臨檢小吃店、桌遊店　強力執法舉發16件違規

雙十國慶古典盛宴 布拉格愛樂管弦樂團屏東首演售票

您改我查！　南警攔檢改裝車4小時取締77件違規

女6條通逃亡中　清晨卻因紅燈越線遭警攔查落網

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

瘦子小孩性別公開！　親友群開趴「他當場興奮起舞」

21周早產娃突哭醫救回　370G→6.3KG成大眼妹

3類人「口罩鬆綁」！　即日起騎機車可免戴罩

跑山獸「1念頭」見黃蝴蝶　8m溪谷尋獲台鐵員工遺體

媒合「銀世代勞動力」　宜蘭縣勞工處赴南投取經

南消周雅恩、楊富巖　當選全國救護志工菁英

遭陳其邁輾壓！高雄市長最新民調僅獲12.8%　柯志恩說話了

淨淨化選前治安！花蓮警即日起擴大臨檢　加強查緝不法與酒駕

勿把救護車當小黃　南消開出8張收費告知單

悲劇！勇父下水救2愛女溺斃　花蓮5年來累計41人溺水亡

里港警+縣府聯手臨檢小吃店、桌遊店　強力執法舉發16件違規

雙十國慶古典盛宴 布拉格愛樂管弦樂團屏東首演售票

您改我查！　南警攔檢改裝車4小時取締77件違規

女6條通逃亡中　清晨卻因紅燈越線遭警攔查落網

今年台灣經濟成長率恐下修　經長王美花：產業有底氣、審慎不悲觀

5條高鐵小旅行提案！走太平雲梯看雲海　玩全台唯一水上自由落體

《甄嬛》女星懷孕3月吊鋼絲大出血！　送醫才知「雙胞胎沒了1個」潰堤

陳時中交接典禮疑動用防疫特別預算　他：執政黨恐挾國家機器助選

台鐵龍膽石斑魚便當第二波開賣！民眾排4小時搶翻　8月再推新菜色

台北賽／「楊肉盧」平常心出賽進16強　白馭珀在家比賽很期待

挹注14億經費打擊詐欺犯罪　蘇貞昌：詐騙集團太可惡！

買二送二「未來褲」下殺4980元　穿了超顯瘦、7種莫蘭迪色美爆！

「兒童顯微鏡」下殺1754元　觀察植物、昆蟲超有趣

全家X芙彤園聯名「自然系美食」天然香草入料療癒一夏

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

地方熱門新聞

台南幼兒園教師甄選重新公告名單

女6條通因紅燈越線遭警攔查落網

高雄市長最新民調僅12.8%　柯志恩說話了

南警攔檢改裝車4小時取締77件違規

女約朋友爬山迷路　搜救員冒雨找人

勇父下水救2愛女溺斃　花蓮5年來累計41人溺水亡

勿把救護車當小黃

桃園新增100處科技執法　25處執法地點曝

嘉義縣自由行住房補助5千萬　限量5萬份

和仁海域驚見女性浮屍　海巡公布特徴

台東熱門溫泉套房還有15間　8/2第二次拍賣

台南市勞工局青少年職涯規劃研習營

新北平溪農會春蜜上市　養顏消暑聖品

黃偉哲防疫與施政滿意度逾7成

更多熱門

關鍵字：

銀世代勞動力銀髮人力

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻玩殘男閨蜜　工程師夫發現後崩潰

籃球一哥夜摟女星　備戰亞洲盃帶女友回飯店

千千爆已婚「室友→老公」！影片全是他拍的

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生

獨／跑山獸「一個念頭」找到罹難台鐵員工

房貸壓力大…情侶裝修不起入住毛坯房

女童下車「一條腿消失」！驚悚畫面網嚇壞

大胃王千千爆「秘婚2年」！老公真面目曝光

快訊／統一、統一超重訊！確定收購家樂福「成交金額290億元」

桃竹苗限定！16隻布偶貓、英短開放認養

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

國產掀背車加油快2000！他看發票傻眼

即／台74線火燒車　駕駛無奈一旁滑手機

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

更多

最夯影音

更多
男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼
楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面