媒合「銀世代勞動力」　宜蘭縣勞工處赴南投取經

▲宜蘭縣政府向南投取經媒合「銀世代勞動力」的做法。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣去年成立「6都外第1個、中部第1個、全國第4個」銀髮人才服務據點，今年上半年成功媒合41人次，成效卓著；宜蘭縣政府勞工處日前也特地組團前來南投銀髮人才服務據點參訪交流，雙方分享彼此的經驗，盼能透過南投縣銀髮據點的設立及規劃，幫助宜蘭縣成立銀髮據點盡一份力。

縣府指出，先前在衛福部舉辦的「強化社會安全網輔導團計畫期末成果分享會」上進行相關成果發表，受到宜蘭縣政府關注；宜蘭縣勞工處副處長李芳菁當天率領就業職訓科同仁遠赴南投取經，由社會及勞動處勞工及青年科科長林洧仕代表處長林志忠接待。

南投縣銀髮人才服務據點主要為55歲以上，或依法退休欲再就業的求職者開發銀髮友善職缺，並提供就業及職涯諮詢服務，也積極與廠商溝通並媒合適合的友善職缺；縣府表示，今年1至6月就開發銀髮人力189人次、友善銀髮職缺840個、推介成功41人次，推動縣內中高齡人口的再就業市場發展。

▲南投縣銀髮人才服務據點去年在南投市開幕。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

李芳菁說，南投是6都以外首個成立銀髮人才服務據點的先進縣市，希望透過交流獲得豐厚經驗，協助宜蘭縣成立據點；她也表示，最需要著手努力的部分在於廠商工作機會的曝光，因廠商需要人才，而長輩在取得相關資訊的途徑較少、求職管道也較不順暢，縣府作為居中平台，除媒合雙方意願，公部門也能透過諮詢輔導，建立長輩在求職上的信心。

林洧仕表示，國內人口老齡化及少子化的趨勢顯著，推動銀髮人力就業不僅能補足人力缺口，在職場上也能傳承經驗，讓廠商尋得優秀人才；除了為銀髮人才媒合二度就業機會，服務據點也整合縣府社會救助系統與地檢署更生人保護協會，為遊民及更生人提供相關職涯輔導，並幫助他們找到工作。