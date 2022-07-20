戴口罩無意義！他揭疫情1現況「剩台灣在戴」　網熱瘋喊：快解禁

▲網友希望快點鬆綁口罩令。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心昨（19）日公布口罩鬆綁政策，即起騎機車、腳踏車與於空曠處從事戶外工作者等3類人免戴口罩，消息曝光掀起討論，有網友表示，現在正值夏季，戴口罩悶住呼吸困難，況且現在的疫情狀況跟以往不一樣，即使戴口罩也會確診，希望可以加速開放，不少人也直呼「來工作三年，不知道同事長怎樣」。

有網友在Dcard上發文，多數人都打過疫苗，確診的症狀多半是輕症，而且現在的疫情和以往不一樣，即使戴著口罩也可能染疫，若確診就待在家休息，康復之後仍可以正常過生活，「不論你戴多久口罩，會傳染的就是會傳染」，而且夏天超熱，戴口罩在外活動真的很難呼吸，也很不舒服。

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另外，也有網友分享家中狀況，媽媽每天戴口罩、勤消毒，結果確診，弟弟的女友參加聚會，全場都沒事，只有弟弟女友確診，「我弟想領保險狂喇舌一樣沒事」，讓他不禁好奇問，「會中就會中，到底現在強迫戴口罩什麼意義？」

▲艷陽高照，戴口罩超痛苦。（圖／記者李毓康攝）

貼文一出，不少網友都想脫下口罩生活，「我也已經受夠了，大一要升大二了，班上大部分同學的臉都還沒看過」、「都快忘記沒帶口罩走在路上的感覺」、「omicron傳染力太強，全世界都沒在戴口罩了，就台灣還在戴，重點台灣全世界戴最勤國家，疫情還是爆」、「真的覺得先中暑熱衰竭了」、「油皮夏天戴口罩痛苦到不行，又黏又悶又油」。

不過，也有網友坦言，即使鬆綁還是會繼續戴口罩，「我還是會戴，因為我媽身體非常虛弱，臥床不起，如果能多一分保險我願意」、「家裡有嫩嬰，不敢隨便脫口罩」。此外也有網友指出，口罩除了防病毒，也可以防尷尬，「戴口罩才好，不用一直戴微笑面具」、「當和朋友聊天聊到想尬笑時，就會默默把口罩戴上」、「根本臭臉的最佳救星」。

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