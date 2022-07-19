她見網美1張照「有縫」秒喊隆乳！超正本人現身　高EQ親回笑哭

▲有女網友發文問網美是否有隆乳。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

「照片看起來似乎怪怪的。」一位女網友滑IG推薦貼文時，看到一張網美自拍照，拉近一看卻發現，正妹胸前有幾條短短的黑線，就截圖到Dcard發問，「胸旁邊看起來像縫的痕跡是……隆乳留下的嗎？」貼文意外釣出本人轉發、親自解釋，高EQ回覆讓網友笑翻。

這位女網友以「這是隆乳的痕跡嗎（？」為題發文，文中貼出照片，雖然沒有露出網美的正臉或帳號，不過卻放大胸前的部分，納悶網美是不是隆過乳，才會有一條條像縫的痕跡。原PO還強調，自己純屬好奇，沒有要黑對方的意思，但最後又發問，「如果是隆乳的痕跡，那為什麼傷口不是開在腋下呢？」

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▲儘管原PO強調自己無惡意，但許多人仍覺得很沒禮貌。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，不少人秒開批，「妳超沒禮貌欸」、「就算隆乳有痕跡，乾妳什麼事？好無聊」、「難道沒有其他事情可以做了嗎？就算隆乳又甘妳什麼事了」、「想問不會直接私訊她嗎……還是妳覺得迪卡都醫美醫生啊= =」、「為什麼要看那麼細= =」。

還有網友表示，「如果真的只是好奇，大可以放大到看不出來是誰的程度，放這種超明顯是誰的照片，問是不是隆乳，感覺就居心不良。我不知道這是誰，但看起來就是很惡意啊」、「我真的純路人，不太追蹤網美，但平常有在關注網美的人，應該從外面縮圖就看得出來是誰了吧？」

至於這位網美名叫米娜，IG擁有2.9萬粉絲追蹤，眼見自己被質疑是否隆乳，她並沒有覺得不開心，還在IG限動轉發貼文，「哇喔！有人傳這個給偶看，不知道該開心還是怎樣，好好笑！」並解釋「那個只是把Nubra的邊用美圖秀秀修掉啦！」最後還展現高EQ自我調侃，「如果要隆乳，我直接隆一個F啊～真的啊！錢都花了還隆這麼小的嗎 XD」。

▼貼文釣出超正本人親自轉發解釋。（圖／翻攝自Dcard）

▼米娜臉蛋甜美、身材姣好。（圖／翻攝自IG／mw005266）