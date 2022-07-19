　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她見網美1張照「有縫」秒喊隆乳！超正本人現身　高EQ親回笑哭

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲有女網友發文問網美是否有隆乳。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

「照片看起來似乎怪怪的。」一位女網友滑IG推薦貼文時，看到一張網美自拍照，拉近一看卻發現，正妹胸前有幾條短短的黑線，就截圖到Dcard發問，「胸旁邊看起來像縫的痕跡是……隆乳留下的嗎？」貼文意外釣出本人轉發、親自解釋，高EQ回覆讓網友笑翻。

這位女網友以「這是隆乳的痕跡嗎（？」為題發文，文中貼出照片，雖然沒有露出網美的正臉或帳號，不過卻放大胸前的部分，納悶網美是不是隆過乳，才會有一條條像縫的痕跡。原PO還強調，自己純屬好奇，沒有要黑對方的意思，但最後又發問，「如果是隆乳的痕跡，那為什麼傷口不是開在腋下呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲儘管原PO強調自己無惡意，但許多人仍覺得很沒禮貌。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，不少人秒開批，「妳超沒禮貌欸」、「就算隆乳有痕跡，乾妳什麼事？好無聊」、「難道沒有其他事情可以做了嗎？就算隆乳又甘妳什麼事了」、「想問不會直接私訊她嗎……還是妳覺得迪卡都醫美醫生啊= =」、「為什麼要看那麼細= =」。

還有網友表示，「如果真的只是好奇，大可以放大到看不出來是誰的程度，放這種超明顯是誰的照片，問是不是隆乳，感覺就居心不良。我不知道這是誰，但看起來就是很惡意啊」、「我真的純路人，不太追蹤網美，但平常有在關注網美的人，應該從外面縮圖就看得出來是誰了吧？」

至於這位網美名叫米娜，IG擁有2.9萬粉絲追蹤，眼見自己被質疑是否隆乳，她並沒有覺得不開心，還在IG限動轉發貼文，「哇喔！有人傳這個給偶看，不知道該開心還是怎樣，好好笑！」並解釋「那個只是把Nubra的邊用美圖秀秀修掉啦！」最後還展現高EQ自我調侃，「如果要隆乳，我直接隆一個F啊～真的啊！錢都花了還隆這麼小的嗎 XD」。

▼貼文釣出超正本人親自轉發解釋。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▼米娜臉蛋甜美、身材姣好。（圖／翻攝自IG／mw005266）

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／mw005266）

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►台中輕旅行必住！豐邑逢甲商旅才2899元超划算

ET快訊
新莊16歲少年報警尋父　驚見他頸部噴血倒公廁亡
連靜雯轉帳5次418萬飛了　「Bruce」幕後19人聯手騙她
5月大男嬰確診康復2月猝死　檢查發現「肺部白點」 患MIS-
「散步可脫口罩」難定義　網炸問號：那我百貨公司、賣場散步
快訊／羽生結弦宣布退役：將退出第一線！
「義務役延長1年以上」　美前國防部長給台灣4建議
南韓BA.5飆過半！　變「主流毒株」下月恐破單日28萬例

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

捷報！台灣好小子化學奧林匹亞競賽摘4金　國際排名第1

12歲女「唯一夢想是離婚」！債主年紀能當祖父卻逼婚　全家一起哭

2月臨檢！現在突然收「實聯制罰單」傻了　他喊扯：取消才寄來

疫後健康　嘉藥USR持續陪伴銀髮長輩

台北公寓又老又髒？網曝「2點」難取代：北漂是有原因的

挑戰早餐店闆娘辣度！開餐盒驚「先去找水喝」　網嗨：辣又有料

17天免費參觀！美國療癒系藝術家NIKKI 來台個展　全新創作曝光

「散步可脫口罩」反更擾民　網炸問號：那我去百貨公司、賣場散步

用愛接棒「龜山少棒」小選手勇敢追夢　樂天同樂開懷

台東+346新增1死　居家照護2233人

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

乖巧黑狗守家門等爸爸　見車停下才熱情飛撲！

珍榮.安普賢槓上！「從人品嘴到事業」　為金高銀火爆互嗆..她護愛站邊

Lulu大鬧「聲林七強」笑點密集　戳痛處又亂講話...她傻眼：我被附身XD

陸科學老師癌逝成大體老師　簽下自願書貢獻身體做教育

陳時中卸任911天指揮官　離場手帕擦淚！全員歡送

捷報！台灣好小子化學奧林匹亞競賽摘4金　國際排名第1

12歲女「唯一夢想是離婚」！債主年紀能當祖父卻逼婚　全家一起哭

2月臨檢！現在突然收「實聯制罰單」傻了　他喊扯：取消才寄來

疫後健康　嘉藥USR持續陪伴銀髮長輩

台北公寓又老又髒？網曝「2點」難取代：北漂是有原因的

挑戰早餐店闆娘辣度！開餐盒驚「先去找水喝」　網嗨：辣又有料

17天免費參觀！美國療癒系藝術家NIKKI 來台個展　全新創作曝光

「散步可脫口罩」反更擾民　網炸問號：那我去百貨公司、賣場散步

用愛接棒「龜山少棒」小選手勇敢追夢　樂天同樂開懷

台東+346新增1死　居家照護2233人

台灣6月最熱賣手機公開　新機要出iPhone 13系列熱度「不減反增」

2022花蓮金針花季8／4開跑！40公頃金色花海超夢幻　最佳賞花期曝光

離月底還有12天！他戶頭只剩1000　網曝「1絕招」狂喊：超級省

創YT帳號造謠前女友「健身玩跳蛋」　他挨告求饒辯：車禍失憶

民調出爐！蔡英文滿意度重回5成大關　陳時中防疫成績維持65分

國台辦連推8集「九二共識」講座　第二集解釋核心要義

快訊／新北小貨車撞號誌桿　司機斷腿夾困！雞鴨內臟撒滿地

馬斯克集3種特色於一身！《華郵》：他是「新品種」名人

又停電！昨日台北深夜才停電　今新北林口415戶無電可用　

捷報！台灣好小子化學奧林匹亞競賽摘4金　國際排名第1

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

生活熱門新聞

3類人「口罩鬆綁」　即起騎機車可免罩

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

4星座夏天有偷吃跡象！　爛桃花暴增遊走出軌邊緣

哥吉拉文是假的？爆系管理員打臉：當事人是漂亮女生

哥吉拉人妻是正妹　管理員31字再酸蹭文

人夫被家暴「傷勢比台南Josh還慘」　結局網讚爆

大雷雨轟雙北　大雨特報警戒區曝

3年前被陳時中感動到哭…美女醫現不忍了「吐6字真言」！

今雨區擴大　這3天挑戰今年最高溫

有苦自己吞…「報喜不報憂」星座名單曝光！

快訊／10：39規模4.5地震！　最大震度4級

即起戶外散步、工作都免罩　8月可能再鬆綁

更多熱門

相關新聞

台積電「9福利」曝光　員工搖頭：津貼或健檢較實際

台積電「9福利」曝光　員工搖頭：津貼或健檢較實際

不少人會將「公司福利」視為入職的考慮點之一，日前有名網友好奇「護國神山」台積電的福利究竟有什麼誘人之處，對此，有名台積電的員工曝光「9大福利」，引來不少同為台積電的員工爭相留言，「有這些福利不如來個旅遊津貼或是健檢補助！」

黑嘉嘉不靠奶爆紅！他曝「超有料真相」

黑嘉嘉不靠奶爆紅！他曝「超有料真相」

經期前有分泌物！男友抓內褲嫌噁

經期前有分泌物！男友抓內褲嫌噁

IG見1歲小孩仰灌片　「比爸還會喝！」炸了

IG見1歲小孩仰灌片　「比爸還會喝！」炸了

15天用100度竟因「變頻冷氣」！耗電關鍵曝

15天用100度竟因「變頻冷氣」！耗電關鍵曝

關鍵字：

網美自拍隆乳醫美整型Dcard

讀者迴響

熱門新聞

3類人「口罩鬆綁」　即起騎機車可免罩

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

星巴克7/19起「連玩20天」買1送1

16人「戀愛天體營」裸身多人運動

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

獨／李鴻淵沒殺他真相曝！8年前做證僅說6個字逃死

獨／台鐵員工獨攀馬崙山　失聯6天「跑山獸」尋獲遺體

警同情拾荒翁沒開單　被控貪汙結局曝

燒烤店老闆99％撞臉張國榮！「1細節都一模一樣」

15天用100度竟因「變頻冷氣」！耗電關鍵曝

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

鬼鬼情斷禾浩辰　男方限動洩低潮

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

本土劇女王遭「網路感情詐騙」3000萬　手法曝光

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

更多

最夯影音

更多
炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！
柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面