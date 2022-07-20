　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

警察犯罪側寫師涉性侵！摩鐵催眠誘姦女學員　曾客串韓劇《信號》

▲▼朴姓警衛為南韓知名犯罪心理分析師。（圖／翻攝自SBS YouTube）

▲朴姓警衛為南韓知名犯罪心理分析師。（圖／翻攝自SBS YouTube）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一名以犯罪心理分析師身份活躍於各大時事政論節目、客串出演知名韓劇《信號》的朴姓警衛，不僅違法成立經營催眠相關學術團體，甚至從2020年起還藉機在辦公室內與轎車上多次觸摸女學徒的身體，且不時傳送騷擾簡訊，要求對方應稱呼自己為「歐巴」（오빠，哥哥），而非教授。

該名朴姓警衛其實是隸屬於全北警察廳科學搜查隊的犯罪心理分析師（犯罪側寫師），其專長為催眠，不僅經常登上各大電視台時事節目講解刑案、與警察兼犯罪側寫師出身的國會議員表蒼園合照，甚至還曾於2016年出演tvN韓劇《信號》第10集，在劇中協助為女主角車秀賢（金憓秀飾）進行深度催眠。

▲▼朴姓警衛曾出演韓劇《信號》，在第10集位女主角催眠。（圖／翻攝自韓網）

▲朴姓警衛曾出演韓劇《信號》，在第10集為女主角進行催眠。（圖／翻攝自韓網）

根據韓媒《朝鮮日報》，朴姓警衛於18日遭被害女性控訴，從2020至2021年在辦公室內、轎車上與被害女性進行不恰當的身體親密接觸，包括摟腰環抱、強制親嘴等，在自己設立的催眠學術團體內宛如「神一般的存在」，女性學員根本不敢忤逆、違抗。

朴姓警衛不僅曾在汽車旅館灌醉誘姦女學員，甚至暗示年輕女學徒，若未來有意願成為女警，就必須有著透過向長官提供性服務來達到上位目的的覺悟。

其中一名女性受害者A某於18日接受CBS電台時事廣播節目《金賢貞的新聞秀》專訪，爆料朴姓警衛「衣冠禽獸」的惡行。A某表示，當初是透過朋友牽線認識朴姓警衛，朴姓警衛先是拿出自己登上各大電視台時事節目的影像，藉此建立雙方之間的信賴，之後邀請A某於2020年5月加入自己創立的催眠學會。

A某透露，朴姓警衛違反公務人員身份、私自創立民間學術團體「韓國催眠心理學會」，該團體不僅並未獲得政府正式批准，還私自向其他學員發給臨床催眠師證照，藉此向學員們收賄。

▲▼朴姓警衛過去以犯罪心理分析師身份，上各大時事節目剖析社會案件。（圖／翻攝自SBS YouTube）

▲朴姓警衛過去以犯罪心理分析師身份，上各大時事節目剖析社會案件。（圖／翻攝自SBS YouTube）

沒想到加入學會後卻成為惡夢的開端，A某發現朴姓警衛在學會內簡直如同神一般的存在，朴姓警衛時常告誡女性學員「妳不要多想」，對方只能回答「是」、「知道了」，若稍有違抗，恐怕會遭朴姓警衛高聲怒罵、甚至出拳重毆頭部。

A某表示，「朴姓警衛會說『妳變胖了』，然後開始捏對方的大腿、手臂、腰部，在辦公室時甚至會把被害女學徒叫到房間內強制摟抱、撫摸胸部，開車兜風時甚至牽起對方的手、強制親嘴，為了讓雙方之間更加親密，還強迫對方要稱呼自己『歐巴』（哥哥）、說我愛你。」

A某透露，朴姓警衛下班後回到學會，便躺在沙發上要求女學員們為他按摩，「若要我說出朴姓警衛曾犯下的言語騷擾、性騷擾，其實時間根本太短了，有些人甚至當下沒有體認到，自己遭到性騷擾。」

A某爆料，過去朴姓警衛若聽聞有女性學員去做隆乳手術，便會要求對方拿出隆乳相片供自己「觀賞」，甚至假藉至工作室實習催眠為名義，將女學員帶到汽車旅館灌醉誘姦。

另外，還有女學員遭到朴姓警衛性侵。A某表示，「該名女學員喝了一杯燒酒後便不醒人事，然而她以前就算喝了2瓶燒酒都不容易喝醉，因此我合理懷疑朴姓警衛可能藉職位之便，在酒裡下安眠藥。」

報導指出，目前朴姓警衛已因私自開設學術團體一事接受督導調查。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►「兒童顯微鏡」太有趣！暑假拯救爸媽的好物特價了

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►劉品言也愛穿的「未來褲」買二送二！莫蘭迪色美爆

ET快訊
快訊／台中西屯工業區驚傳命案　男子爆頭陳屍大排水溝
台灣家樂福值610億卻賤賣290億　一張聲明曝玄機
快訊／台南6月大女嬰遭毆打　顱內出血昏迷
獨／風帆課師生落水前身影曝　蓮池潭溺斃9歲童是國小網球選手
丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　新北衛生局稽查畫面曝光
陳時中「看著民眾被拖走」　他狠酸：粗暴的架走DUCK不必
蝦皮再漲手續費！官方回應了
騎士闖國道！　墜「10樓高五楊高架」慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

冷血韓男！勒斃同居女友「伴屍2天」　用Netflix爽追劇還叫外送

兒刺殺安倍！山上徹也母「想繼續信統一教」　捐款到破產也甘願

全美最大「胡佛水壩」爆炸！遊客目睹蕈狀黑煙竄天　火災警報大響

偷帶1400萬元「畢卡索」畫作草稿　男硬闖機場慘被攔截

斯里蘭卡恐爆新抗爭！分析：新總統老謀深算　將嚴厲鎮壓抗議活動

警察犯罪側寫師涉性侵！摩鐵催眠誘姦女學員　曾客串韓劇《信號》

烏軍重挫瓦格納傭兵！前線畫面曝光　立陶宛無人機立功毀俄18軍車

日本破紀錄15萬確診「30府縣創新高」　東京隔5個月再失守2萬大關

BA.4、BA.5大爆發！澳洲1周破30萬例「住院飆升」　建議遠距上班

中國「四清單」vs.美國制裁清單！楊永明：美國已超過基本國安範圍

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

瘦子小孩性別公開！　親友群開趴「他當場興奮起舞」

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

跑山獸「1念頭」見黃蝴蝶　8m溪谷尋獲台鐵員工遺體

21周早產娃突哭醫救回　370G→6.3KG成大眼妹

還原行兇路線與第2現場！　李鴻淵放過廠長原因曝光

冷血韓男！勒斃同居女友「伴屍2天」　用Netflix爽追劇還叫外送

兒刺殺安倍！山上徹也母「想繼續信統一教」　捐款到破產也甘願

全美最大「胡佛水壩」爆炸！遊客目睹蕈狀黑煙竄天　火災警報大響

偷帶1400萬元「畢卡索」畫作草稿　男硬闖機場慘被攔截

斯里蘭卡恐爆新抗爭！分析：新總統老謀深算　將嚴厲鎮壓抗議活動

警察犯罪側寫師涉性侵！摩鐵催眠誘姦女學員　曾客串韓劇《信號》

烏軍重挫瓦格納傭兵！前線畫面曝光　立陶宛無人機立功毀俄18軍車

日本破紀錄15萬確診「30府縣創新高」　東京隔5個月再失守2萬大關

BA.4、BA.5大爆發！澳洲1周破30萬例「住院飆升」　建議遠距上班

中國「四清單」vs.美國制裁清單！楊永明：美國已超過基本國安範圍

高雄「五甲尾滯洪池光電廠」今啟用　每年可供電達675萬度！

小米最新家電55吋電視1.8萬有找　「寵物餵食器」毛小孩不餓肚

頑皮柴偷溜拆家「物品散落滿地像遭竊」　飼主笑：清蒸還是三杯？

快訊／台中西屯工業區驚傳命案　男子爆頭陳屍大排水溝

冷血韓男！勒斃同居女友「伴屍2天」　用Netflix爽追劇還叫外送

爆下市危機！潤泰雙雄「外界揣測」回應　網見1關鍵嘆：八九不離十

12億重金整修　一窺新竹棒球場新面貌

Netflix推1新收費模式　「共用帳號」加收台幣90元

陳時中粉專通篇使用「第三人稱」　他狠酸：拿新聞複製貼上經營？

黃偉哲爭取台61線西濱快速公路曾文溪大橋新建工程　已獲行政院核定

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

國際熱門新聞

1個表情符號各自解讀！　「性暗示最強emoji」小心職場誤用

神戶男跳月台撞JR列車　反彈重擊5名女送醫

女被巨型寵物犬咬死　老公被咬破胃搶救

加密貨幣平台破產潮　數百萬幣圈玩家錢遭卡死

比特犬突然攻擊　女主人右手臂幾乎被吃掉

美股早盤道瓊大漲500點　專家：大規模戰術性反彈

土耳其的復仇！普丁罰站50秒畫面曝光

京阿尼縱火犯3至親全自殺！「無限負循環」身世曝

4月嬰躺爸媽懷裡　下秒遭猴群丟出3樓當場慘死

沙烏地竟然進口俄油　自己產的油加價賣！

企業財報佳　美股收高754點！台積電ADR漲逾3%

女連續生5雙胞胎　夫照顧10孩崩潰離家

法官裁定馬斯克推特收購案　10月進行審判

村莊辦葬禮！喪主「1舉動」害250人集體中毒

更多熱門

相關新聞

日本飆15萬確診「30府縣創歷史新高」

日本飆15萬確診「30府縣創歷史新高」

日媒報導稱，截至當地時間20日下午5時25分，日本新冠肺炎單日確診刷新歷史紀錄，達到15萬1129例。其中，東京新增2萬401例，是東京時隔5個半月以來首次失守2萬大關。另外，大阪府20日新增確診為2萬1976例，也首度創下單日逾2萬例的歷史新高。

全球人口販運防治評比　台灣連13年列第一級

全球人口販運防治評比　台灣連13年列第一級

仙台機場重啟國際線　首架航班來自台灣

仙台機場重啟國際線　首架航班來自台灣

北韓船越線！文在寅政府遭控選前調查草率

北韓船越線！文在寅政府遭控選前調查草率

韓國情院長「低調訪美」　協商應對北韓核試

韓國情院長「低調訪美」　協商應對北韓核試

關鍵字：

日韓要聞南韓犯罪心理分析師側寫師信號催眠

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻玩殘男閨蜜　工程師夫發現後崩潰

千千爆已婚「室友→老公」！影片全是他拍的

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

籃球一哥夜摟女星　備戰亞洲盃帶女友回飯店

快訊／大胃王千千爆已婚「親上火線發聲了」！

丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　新北衛生局要查！最高恐罰300萬

房貸壓力大…情侶裝修不起入住毛坯房

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生

詹雅雯手術失血過多一度昏迷！冒3顆血管瘤「隨時會死」

獨／跑山獸「一個念頭」找到罹難台鐵員工

抓破2顆青春痘！她背後隆起半公斤「巨蟲」

《全明星４》完整名單曝光！　

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

大胃王千千爆「秘婚2年」！老公真面目曝光

更多

最夯影音

更多
男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼
楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面