警察犯罪側寫師涉性侵！摩鐵催眠誘姦女學員　曾客串韓劇《信號》

▲朴姓警衛為南韓知名犯罪心理分析師。（圖／翻攝自SBS YouTube）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一名以犯罪心理分析師身份活躍於各大時事政論節目、客串出演知名韓劇《信號》的朴姓警衛，不僅違法成立經營催眠相關學術團體，甚至從2020年起還藉機在辦公室內與轎車上多次觸摸女學徒的身體，且不時傳送騷擾簡訊，要求對方應稱呼自己為「歐巴」（오빠，哥哥），而非教授。

該名朴姓警衛其實是隸屬於全北警察廳科學搜查隊的犯罪心理分析師（犯罪側寫師），其專長為催眠，不僅經常登上各大電視台時事節目講解刑案、與警察兼犯罪側寫師出身的國會議員表蒼園合照，甚至還曾於2016年出演tvN韓劇《信號》第10集，在劇中協助為女主角車秀賢（金憓秀飾）進行深度催眠。

▲朴姓警衛曾出演韓劇《信號》，在第10集為女主角進行催眠。（圖／翻攝自韓網）

根據韓媒《朝鮮日報》，朴姓警衛於18日遭被害女性控訴，從2020至2021年在辦公室內、轎車上與被害女性進行不恰當的身體親密接觸，包括摟腰環抱、強制親嘴等，在自己設立的催眠學術團體內宛如「神一般的存在」，女性學員根本不敢忤逆、違抗。

朴姓警衛不僅曾在汽車旅館灌醉誘姦女學員，甚至暗示年輕女學徒，若未來有意願成為女警，就必須有著透過向長官提供性服務來達到上位目的的覺悟。

其中一名女性受害者A某於18日接受CBS電台時事廣播節目《金賢貞的新聞秀》專訪，爆料朴姓警衛「衣冠禽獸」的惡行。A某表示，當初是透過朋友牽線認識朴姓警衛，朴姓警衛先是拿出自己登上各大電視台時事節目的影像，藉此建立雙方之間的信賴，之後邀請A某於2020年5月加入自己創立的催眠學會。

A某透露，朴姓警衛違反公務人員身份、私自創立民間學術團體「韓國催眠心理學會」，該團體不僅並未獲得政府正式批准，還私自向其他學員發給臨床催眠師證照，藉此向學員們收賄。

▲朴姓警衛過去以犯罪心理分析師身份，上各大時事節目剖析社會案件。（圖／翻攝自SBS YouTube）

沒想到加入學會後卻成為惡夢的開端，A某發現朴姓警衛在學會內簡直如同神一般的存在，朴姓警衛時常告誡女性學員「妳不要多想」，對方只能回答「是」、「知道了」，若稍有違抗，恐怕會遭朴姓警衛高聲怒罵、甚至出拳重毆頭部。

A某表示，「朴姓警衛會說『妳變胖了』，然後開始捏對方的大腿、手臂、腰部，在辦公室時甚至會把被害女學徒叫到房間內強制摟抱、撫摸胸部，開車兜風時甚至牽起對方的手、強制親嘴，為了讓雙方之間更加親密，還強迫對方要稱呼自己『歐巴』（哥哥）、說我愛你。」

A某透露，朴姓警衛下班後回到學會，便躺在沙發上要求女學員們為他按摩，「若要我說出朴姓警衛曾犯下的言語騷擾、性騷擾，其實時間根本太短了，有些人甚至當下沒有體認到，自己遭到性騷擾。」

A某爆料，過去朴姓警衛若聽聞有女性學員去做隆乳手術，便會要求對方拿出隆乳相片供自己「觀賞」，甚至假藉至工作室實習催眠為名義，將女學員帶到汽車旅館灌醉誘姦。

另外，還有女學員遭到朴姓警衛性侵。A某表示，「該名女學員喝了一杯燒酒後便不醒人事，然而她以前就算喝了2瓶燒酒都不容易喝醉，因此我合理懷疑朴姓警衛可能藉職位之便，在酒裡下安眠藥。」

報導指出，目前朴姓警衛已因私自開設學術團體一事接受督導調查。

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