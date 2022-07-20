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冷血韓男！勒斃同居女友「伴屍2天」　用Netflix爽追劇還叫外送

▲▼南韓一名男性勒斃同居女友後，竟泰然自若連網觀賞Netflix。（圖／取自Pixabay）

▲南韓一名男性勒斃同居女友後，竟泰然自若連網觀賞Netflix。（圖／取自Pixabay）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名20多歲的男性，因為異性交友問題和同居女友鬧翻，遭對方揚言「掃地出門」，沒想到盛怒之下的他勒斃女友，用棉被蓋上屍體後，竟然泰然自若伴屍2天，不僅透過外送點餐、大啖美食，甚至還在伴屍時觀看Netflix影集，最後被警方破門逮捕。

根據韓媒《MBN News》，議政府地方法院高陽支院第1刑事部（一審）於18日宣判20多歲的A某30年有期徒刑，同時下令A某須配戴電子腳鐐、追蹤定位長達15年。A某涉嫌於今年3月4日晚間10時30分，在京畿道高陽市德陽區某住商混合公寓親手勒斃24歲的同居女友B某。

報導指出，A某與B某在家中喝完酒後，因異性交友問題大吵一番，B某生氣表示，「供你吃、供你睡......等到天亮了，你就給我從這個家滾出去」，沒想到此番話卻徹底激怒A某，於是在理智線斷掉後便勒斃女友B某。

沒想到A某將B某的屍體棄置於地板、用棉被枕頭隨意覆蓋後，竟然開始連上影音平台Netflix追劇，還隨時點外送叫餐，如此泰然自若的冷血行為都讓破門而入的警方直搖頭。

據悉，B某的家人始終無法聯繫到B某，於是向警方報案，A某的冷血犯罪行為才因此東窗事發。

根據警方調查結果，過去A某經常對B某拳打腳踢、甚至以刀具對B某施暴，某次僅因為B某帶朋友來家裡拍照，便氣得出拳毆打B某腹部，當B某痛得縮蜷身軀，更趁機攻擊B某的胸部或腰部。

經過幾天後，A某又因異性交友問題與B某發生口角，將B某絆倒在床上後，爬上B某的身軀攻擊臉部，甚至用刀戳B某的腹部。

另外，其實A某早已有多項前科，包括曾拖著公車上第一次見面的15歲女學生，以暴力威脅發生類似性行為，其中還損害其他行人的財物等，因此曾被判刑2年6個月，直到2021年8月14日才出獄。

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