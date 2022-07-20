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南韓國情院長「低調訪美」　估與美國秘密協商如何應付北韓核試

▲▼南韓國情院長金奎顯19日抵達美國華府，在公務人員護送下低調離開機場。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓國情院長金奎顯19日抵達美國華府，在公務人員護送下低調離開機場。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

今年北韓（朝鮮）軍事動向頻繁，不僅多次試射導彈，包括洲際彈道飛彈（ICBM）、極超音速飛彈、中短程彈道飛彈等，還完成了第7次核試驗的準備工作，韓半島（朝鮮半島）緊張情勢一觸即發。對此，南韓國家情報院長金奎顯上任後首次訪美，行程保密到家，預估將會晤白宮或情報機構高層。

根據《韓聯社》，金奎顯（김규현）於美東時間19日抵達美國華盛頓杜勒斯國際機場，只見他從VIP通道步出機場後，現場等待的公務員立刻用雨傘遮住他的臉，護送他搭上掛有韓國駐美大使館外交官車牌的轎車，報導形容如此保密措施彷彿是「007作戰」，防止其身份遭到洩漏。

《韓聯社》向南韓國情院致電詢問金奎顯訪美相關行程，對此國情院相關人士不願多談，僅表示，「原則上，我們是無法向您確認（透露）情報機關首長的相關動線。」

▲▼南韓總統尹錫悅任命金奎顯為國情院長。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓總統尹錫悅任命金奎顯為國情院長。（圖／達志影像／newscom）

報導分析，此次是金奎顯自從5月就任國情院長後的首次訪美行程，因此可能會先後會晤美國情報機關首長，如美國國家情報總監（DNI）海恩斯（Avril Haines）、美國國家中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William J. Burns），或是密會美國白宮或國務院等相關人士，甚至有可能拜會美國總統拜登。

北韓曾於今年6月初再度重申「強對強」原則，預估未來仍會持續透過試射導彈進行軍事挑釁，甚至隨時再度展開核試驗。對此，金奎顯此次出訪可能是為了與美方討論應對方案，他曾認為北韓毫無推動無核化的意願，因此他可能會與美方討論，如何透過韓美兩國合作遏阻北韓核武、讓韓半島再次走向談判局面。

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