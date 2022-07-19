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美最高軍事將領下令　全面檢討美中軍事互動

▲▼美軍參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）。（圖／路透）

▲美軍參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）。（圖／路透）

文／中央社

美國國防官員表示，由於北京在印太地區的強硬行為日益引發擔憂，美國參謀首長聯席會議主席密利已下令全面檢討過去5年美軍與中國軍方互動的情況。

美國有線電視新聞網（CNN）18日報導，身為美國最高軍事將領，密利（Mark Milley）尋求透過這次檢討，詳細瞭解美中兩軍之間的所有互動，特別是任何中國飛機或船艦在太靠近美國軍事資產的地方活動，被視為「不安全」或「不專業」的情況。3位國防官員告訴CNN，檢討旨在對中國軍事活動模式的任何變化有充分的認識。

密利在給CNN的一份書面聲明中稱：「逾10年來，中國在經濟和軍事方面不斷崛起。他們在太平洋地區的作為變得更大膽。」他說：「維持溝通管道開放和管控競爭，可降低戰略風險。美軍的重點是現代化和戰備。我們的夥伴和盟友網路是一個力量的來源。」

美中兩軍之間的互動相當敏感，事件過後往往不公開。例如，今年6月，美軍特種部隊一架C-130運輸機與中國軍機有過某種類型的相遇（encounter），但五角大廈並未公開承認這起事件。

密利在7月7日與中共中央軍事委員會聯合參謀部參謀長李作成進行視訊電話會議前，曾要求內部人員進行初步檢討。會後密利辦公室發布聲明稱：「密利將軍談到有必要負責任地管控競爭和維持開放的溝通管道。密利將軍強調與人民解放軍就改善危機溝通以及降低戰略風險進行實質對話的重要性。」

這次檢討料將持續反映密利對於確保美國能夠充分瞭解中國的軍事能力和意圖，相當重視。

對抗中國是美國重要戰略優先事項，上個月（6月）美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）指責北京做出一系列脅迫、侵略和危險舉動，威脅亞洲的穩定，他誓言美國將與夥伴一起抵抗任何壓力。

奧斯汀在「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）發表演說時稱：「印太國家不應面對政治恫嚇、經濟脅迫或海上武裝分子騷擾。」他說：「中華人民共和國的舉動威脅並破壞印太地區的安全、穩定和繁榮。」

他列舉一系列中國正對其鄰國施壓的領域，包括派出大量戰機飛臨台灣附近空域，對美國盟國的巡邏機進行危險攔截，以及從事「掠奪該地區物資儲備」的非法捕魚活動。

去年3月，時任美國印太司令部司令的海軍上將戴維森（Phil Davidson），將中國描述為「美國最大的戰略威脅，也是21世紀對安全構成的最大長期戰略威脅」。

戴維森當時在聯邦參議院軍事委員會聽證會上說：「我擔心他們正在加速他們的野心…要取代美國和我們在基於規則的國際秩序中所扮演的領導角色。他們早就說過希望在2050年以前做到這一點，我擔心他們離那個目標更近了。」

中國堅稱其軍隊是防禦性的。中國在其2019年國防白皮書中稱，中國的國防發展旨在滿足正當安全需求，為世界和平力量的發展做出貢獻。「中國永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍」。

美國方面則顯然在加強南海的行動。美國第七艦隊發布聲明稱，週六（16日），美國海軍飛彈驅逐艦班福特號（USS Benfold）在南海東南部的南沙群島附近執行航行自由任務（Freedom of Navigation Operation），挑戰中國對有爭議島嶼的領土主張。這是短短幾天內第二次行動。

聲明說，美國海軍在中國建有人造島嶼軍事防禦工事的島鏈行動，挑戰「中華人民共和國、越南和台灣對無害通過（innocent passage）實施的限制」。

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