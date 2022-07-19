市民免費參觀！臺北文學館籌備處成立　「西門紅樓文學櫥窗」開展

▲「臺北文學館籌備處」正式掛牌成立。（圖／吳景騰攝／臺北市政府文化局）

記者林育綾／台北報導

「臺北文學館籌備處」今（19）日起正式掛牌成立，市民只要在7/20起出示身分證，即可免費入館，運用相關研究索引資源，閱讀館藏。另外，「西門紅樓文學櫥窗」也舉行特展「尋人：西門少女」，選出5位不同年代作家的文學讀本，透過文學呈現西門町隨時代變遷的地景，也映照出跨越年代、共有的情感。

「臺北文學館籌備處」由臺北市政府、臺北市文化基金會主辦，台灣文學發展基金會策劃執行，政府與民間共同協力合作。文訊雜誌社社長封德屏激動表示，文訊累積的作家史料、珍貴手稿、照片⋯等，是「甜蜜的負荷」，也是作家們努力的心血結晶，多年來在受到許多貴人相助。而臺北文學館的設立，終於有一線曙光。

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臺北市長柯文哲也提到，「文學是城市的靈魂」，一個城市進步的程度不只是硬體建設，看待文學的態度也是一個指標，而臺北是自由多元的城市，希望民眾能從物質文明的成長，跨越到精神層面的成長；同時「西門紅樓文學櫥窗」正式開展，並舉辦各項精彩活動，期待讓臺北成為一座文學城市，展現豐沛的文學能量。

▲▼「西門紅樓文學櫥窗」正式開闢特展。（圖／汪正翔攝／臺北市政府文化局）

而提到臺北文學，西門町絕對是不容錯過的重要場景，這一帶不僅是六、七○年代文人雅士的聚集場所，也是許多作家成長過程不可遺漏的風景。除了文學作品反覆出現的中華商場、冰宮，也有可謂風靡一時，吸引林懷民、白先勇、席德進等藝術創作者的「野人咖啡室」；近來獅子林、萬年大樓與紅樓一帶也成為小說、散文創作者的日常風景。

因此「西門紅樓文學櫥窗」也正式開闢特展「尋人：西門少女」，選出5位不同年代作家的文學讀本，透過文學呈現西門町隨時代變遷的地景，同時也映照出跨越年代、共有的情感與文學心靈。

▲▼「西門紅樓文學櫥窗」正式開闢特展，以「尋找」為命題。（圖／汪正翔攝／臺北市政府文化局）

展區以「尋找」為命題，結合白先勇《孽子》經典的無家同志、林懷民〈蟬〉中的青春追尋、林佑軒〈紅CK〉探討的性／別難題、張郅忻《海市》開頭的少女思索、寵物先生《虛擬街頭漂流記》呈現的科技與推理，以文本折射出各種追尋背後，呈現出千萬姿態的生命印記。

展區以聲音演出的設計巧思，搭配影像的情境式引導，利用有別於文字以外的媒介結合展覽，希望民眾能以各種角度融入、欣賞文本。除此之外，1樓還特闢了「親子閱讀區」，由兒童文學大家林良之女林瑋，策劃「家具會議──林良爺爺動物童詩展」特展，展現兒童文學的魅力。

▲1樓還特別設置「親子閱讀區」。（圖／汪正翔攝／臺北市政府文化局）

除展覽之外，位於西門町一帶的町記憶旅店3館（7月底）、心起町空間（9月中）也將展出移地裝置，成為聲音演出的外一章與展覽索引。同時在不同月份，將策劃大師講座、聲音工作坊、作家對談、城市走讀等活動，邀請民眾參與多元形式的閱讀討論；而TAZZE讀冊網路書店也將在8月中旬舉辦線上書展，位處西門町的「飛地書店」則在10月有實體書展，虛擬互動網頁則將在11月正式曝光。

★臺北文學館籌備處參觀資訊

開放日期：2022/7/20（三）─2022/12/30（五）

開放時間：週一─週五 9:30-17:30 中午不休息（週六日、國定假日休息）

開放地點：張榮發基金會大樓B2（臺北市中正區中山南路11號B2）

開放資訊：臺北市市民出示身分證件，即可免費入館

★西門紅樓文學櫥窗──「尋人：西門少女」特展訊息

展覽日期：2022/7/20（三）－2022/12/31（六）

展覽時間：依西門紅樓開放時間（每週一固定休館）

週二─週五 11:00-20:00

週六11:00-22:00

週日11:00-21:30

展覽地點：西門紅樓2樓（臺北市萬華區成都路10號）