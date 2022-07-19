全聯父親節預購下殺！11項禮物清單最低37折　指定品買1送1

▲全聯父親節檔期，看好送禮商機，推出眾多精補品、保健營養品指定商品79折起。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為了超前部署父親節，全聯今年在7/22-8/8推出「健康百分爸」檔期，網羅補充體力的保健營養品、精補品、生活日用品，即日起至8/18也推出父親節預購商品，精選不同風格的3C配件、廚房家電換購，最低市價37折就可以帶家，而在父親節前夕也推出現貨蛋糕讓民眾過節。

全聯表示，父親節送禮仍以補充營養的精補品、保健營養品為長輩贈禮首選之一，因此自7/22～8/8，實體門市推出多款精補品、保健營養品、生活單品等指定品項「79折起」，其中桂格營養全穀奶(600克/罐)，單罐398元，優惠「買1送1」；而白蘭氏相關商品推出持福利卡買指定品項，單筆每滿500元即送1積分，累積到指定積分可兌換雞精、葉黃素精華飲等。

好立善精力充沛威剛膠囊(30粒/盒)，單盒特價299元，優惠「買2送1」；鈣思健嚼錠檸檬清甜口味(60錠/盒)，單盒599元，「第2件5折」。

而在預購禮物清單方面，7/8~8/18集結居家、廚電、3C系列等多項知名品牌，像是愛料理的爸爸必備「雙重脈衝智慧萬用鍋金小萬」，預購就送專用304不鏽鋼內鍋、美國康寧3.5L晶鑽透明鍋；飛利浦熱穿透氣旋數位大白健康氣炸鍋6.2L」則送康寧晶鑽鍋0.8L和氣炸鍋專用串燒架與串籤、還有「YAMAZEN多功能調理鍋」、「Sodastream COOL氣泡水機」。

至於重視健康的爸爸，則可考慮「Style Athlete II 軀幹定位調整椅升級版」、「HONEYWELL PM2.5顯示車用空氣清淨機」、「HOMEDICS隨身紫外線滅菌消毒儀」、「Haier海爾瞬熱式淨水器-小海豚」。

在職場上努力認真的3C控爸爸，實用首選「Logitech雪球USB專業麥克風+網路攝影機」、「ULTIMATE EARS WONDERBOOM 2 行動防水藍牙喇叭」、「Logitech K580超薄跨平台藍牙鍵盤+ LIFT 人體工學垂直滑鼠」。總共11項多元好禮，最低扣抵500福利點起，即可再加價1,390元～12,900元不等價格，以市價最低37折起換購。

全聯也將在8/5~8/8推出4款現貨蛋糕，售價185元~279元，包括兩款8吋蛋糕「經典德式黑森林蛋糕」與「香芋布丁蛋糕」，還有2款6吋蛋糕「焦糖卡士達布丁蛋糕」、「香草布丁起士蛋糕」，讓消費者隨時都可為爸爸獻上心意。

此外，集結線上線下優惠，PX Go!全聯線上購於8/6~8/11全站搭配中元加碼，使用PXPay儲值金支付，可享單筆滿千送千點；在分批取也有送禮好選擇，8/1~8/8於「Super爸氣!」專區，選購指定分批取保健品，轉贈1件回饋100點(上限100點)；8/5~8/11享OFF COFFEE買18送18，美式平均一杯12.5，拿鐵平均一杯不到18元，同步也推出阪急麵包買20送8，貼心為心愛的爸爸準備每日早餐。