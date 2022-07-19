地鐵站再爆性侵案！月台搭車男突然掏槍　女在男友面前遭性侵

記者李振慧／綜合報導

美國費城地鐵站再度傳出性侵案件，一名女子和男友在車站月台上時，突然遭一名男子持槍威脅，由於男友被人用槍指著，她慘遭對方性侵得逞。據了解，這是費城地鐵自去年10月以來，所發生的第三起性侵案件，引發外界關注當地治安。

費城警方18日表示，事件當天凌晨4時30分發生在寬街線(Broad Street Line)的斯奈德站(Snyder station)月台上，40歲受害女子與45歲男友一同在車站內，正在試穿剛買的新衣服，此時一名男子進入車站，3人擦身而過簡單打了招呼，沒想到幾分鐘對方突然返回持槍威脅他們。

車站監視器畫面可看到，受害者男友因為被持槍威脅，當場舉起雙手投降，凶嫌逞完獸慾後騎著自行車離開車站，受害女與男友逃離車站後立即報案。目前凶嫌仍在逃逸中，警方公布監視器所拍到的凶嫌畫面，希望能盡早將人逮捕到案。

這起事件發生前，同一條地鐵線4月份才發生性侵事件，而市場-法蘭克福線(Market-Frankford Line)去年10月還發生，女乘客在其他乘客面前遭性侵的誇張事件，引發全美民眾震怒。賓夕法尼亞州東南地區交通局(SEPTA)官員承諾，他們已在努力解決乘客安全問題，除了警方將增聘更多人員，也積極為遊友和無家可歸者提供協助。

▼費城地鐵近來已傳出3起性侵事件。（圖／達志影像／美聯社）