紐約嚴重暴雨！恐怖「天坑吞車」瞬間畫面曝　廂型車掉落10m大洞

▲紐約18日遭遇嚴重暴雨侵襲，多地出現淹水情況，道路更驚現「天坑吞車」場景。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／綜合報導

紐約18日一場暴雨狂襲，截至當天下午6時，美國國家氣象局持續針對曼哈頓、布朗克斯及周邊地區發布嚴重雷雨、暴洪警報，至少2個地鐵站出現「室內瀑布」，馬路積水淹過汽車輪胎的高度，甚至有路面塌陷，出現約10公尺長的天坑，巨洞直接吞噬了路邊廂型車。

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綜合紐約郵報、彭博社報導，紐約市18日下午發生強大雷雨，雨勢傾盆而下，都卜勒雷達顯示，累積降水達到3.8到7.6毫米，且天氣預報員警告，入夜後雖然降雨會減少，但隨之而來的可能是風速達每小時88公里的強風，襲擊曼哈頓下城、布魯克林與史泰登島。

NEW: Take a look at the flooding caused by this on Dyckman St #stormwatch @News12BX @News12 pic.twitter.com/D8mFFchD61 — Kurt Semder (@KurtSemder) July 18, 2022

當天下午4時左右，布朗克斯區洪水泛濫，官員緊急關閉部分道路，甚至有道路地基塌陷，路面驚現長約10公尺的巨大天坑。一段影片可見，現場拉起封鎖線，停放在路邊的一輛廂型車直接被吞噬，車體翻覆掉入洞裡，另一輛自小客車後輪也卡在洞口，看起來岌岌可危。

▲紐約地鐵出現「天降瀑布」災難般的景象。（圖／翻攝自推特）

另外，有網友拍到紐約華盛頓高地的地鐵站，天花板上不斷有雨水傾瀉而下，流進地鐵軌道，形成「室內瀑布」的誇張景象。布朗克斯12新聞台（News 12 Bronx）的記者也發佈照片，包含納格爾大道（Nagle Avenue）等部分道路積水嚴重，水位淹到一個輪胎高。除了地鐵誤點以外，紐約拉瓜地亞機場直到深夜班機平均延誤時間超過2小時。

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