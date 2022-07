紐約嚴重暴雨！恐怖「天坑吞車」瞬間畫面曝　廂型車掉落10m大洞

▲紐約18日遭遇嚴重暴雨侵襲,多地出現淹水情況,道路更驚現「天坑吞車」場景。(圖/翻攝自推特)

記者張寧倢/綜合報導

紐約18日一場暴雨狂襲,截至當天下午6時,美國國家氣象局持續針對曼哈頓、布朗克斯及周邊地區發布嚴重雷雨、暴洪警報,至少2個地鐵站出現「室內瀑布」,馬路積水淹過汽車輪胎的高度,甚至有路面塌陷,出現約10公尺長的天坑,巨洞直接吞噬了路邊廂型車。

綜合紐約郵報、彭博社報導,紐約市18日下午發生強大雷雨,雨勢傾盆而下,都卜勒雷達顯示,累積降水達到3.8到7.6毫米,且天氣預報員警告,入夜後雖然降雨會減少,但隨之而來的可能是風速達每小時88公里的強風,襲擊曼哈頓下城、布魯克林與史泰登島。

NEW: Take a look at the flooding caused by this on Dyckman St #stormwatch @News12BX @News12 pic.twitter.com/D8mFFchD61