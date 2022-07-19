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TCL 75吋 4K QLED電視6萬元有找　高CP值成年輕人最愛

▲2022新款電視。（圖／記者蔡惠如攝）

▲陸牌TCL在台推出比去年多一倍的2022新款電視。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

台灣電視市場銷售台數逐步緩降，家電品牌包括SONY、三星、LG主力均在高階市場，而入台5年的TCL則主打「高規入手價」方針，在台默默發酵，去年銷量賣破3.5萬台擠進前10大，今年看準家庭娛樂趨勢已成形，倍數引進20款規格電視，瞄準25歲至45歲族群市場，其中75吋4K大電視6萬元有找，更有98吋超規電視開價不到30萬元，上市一周已有2台買家。

串流平台興起加上疫情推波助瀾，居家娛樂尤其是影音需求推升，除了畫質要求更高外，大尺寸以達到「沈浸式體驗」的趨勢明顯增長，面板技術的推進加上細邊框的設計，大尺寸電視需要放置的空間更小，觀看距離也能縮得更短，85吋電視觀影距離最短可縮至2.5公尺，都讓使用者想追求更大的畫面尺寸。

因應許多民眾考量電視面板使用年限約莫3至5年，且在電視面板越換越大的慾望之下，可能會有定期的換機需求，另一類針對高規大畫面、不限品牌的使用者族群也浮出水面，大陸電視品牌TCL入台5年持續成長，去年更一口氣在銷售台數成長35%，代理商群光電子信心滿滿，今年引進比去年多一倍產品品項，從40吋至98吋共20款搶市，預計7／25全面開賣。

▲2022新款電視。（圖／記者蔡惠如攝）

▲內建多款影音平台，方便使用者直接操作。（圖／記者蔡惠如攝）

其高階機種包括搭載QLED、Mini LED背光技術的4K C935系列，採用Google TV系統並支援Apple AirPlay2，提供65吋與75吋規格，售價分別是69,900元與89,900元，另有QLED、Mini LED背光技術的4K C835系列，兩者最大不同在於區域控光與喇叭功率，65吋與75吋規格售價分別是56,990元與74,990元。另還有98吋OLED直下式背光面板98C735，售價29萬9990元。

而搭載QLED、DLED直下式背光技術的4K C735與C635系列，其65吋與75吋規格則分別從34,990元與49,990元起跳。業者表示，去年好市多黑五購物節，該品牌75吋電視7天共銷售出700台，擠進該通路銷售金額排名前10。顯見此類購物考量的族群仍然不少。

另一家主打高CP值的電視品牌OVO，旗下智慧電視包含旗艦QLED 4K系列與高規廣色域4K系列，提供43吋至75吋規格，主打易操作介面之外，另推軟體月月更新的升級服務，近期也升級「筆電手機全投屏」，內建支援Mac、Windows、iOS、Android鏡射的新一代投放技術，此外同步推出「中小企業優惠方案」，原價56,980元75吋QLED電視，可特價至34,980元，55吋QLED電視下殺17,980元。

▲2022新款電視。（圖／記者蔡惠如攝）

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