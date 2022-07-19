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喬友大樓惡火釀4死20傷悲劇　監察院通過糾正彰化縣政府

▲議員吳韋達要縣府對喬友大樓大火提出說明。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣喬友大樓去年發生大火，總共釀成4死20傷。（圖／記者唐詠絮攝）

記者林銘翰／台北報導

彰化縣喬友大樓去年發生大火，彰化縣消防局消防隊員陳志帆不幸遇難，總共釀成4死20傷，監察院19日表示，彰化縣政府跨機關協調不周及監督不力，經過監察委員葉大華、浦忠成提案調查，監察院已經通過糾正。

監察院下午稍早發布採訪通知，彰化喬友大樓發生惡火，導致消防員殉職及人民傷亡重大憾事，彰化縣政府跨機關協調不周及監督不力，葉大華、浦忠成今天在內政及族群委員會提案糾正，提案監委將在20日上午10時親自召開記者會說明。

監察院去年說明，彰化市喬友大廈6月30日晚間發生火警，造成4人死亡，其中消防員陳志帆不幸於大火搶救中殉職。據媒體報導，陳志帆是獨自1人入室搶救，受困火場達6小時以上，最後疑因氧氣瓶耗盡，不幸於旅館房內浴室窒息死亡。

葉大華、浦忠成指出，近5年來我國警消人員於執行救災勤務時，因公殉職人數已達10人，彰化大火又讓火神再度掉眼淚，面對層出不窮的基層警消人員救災安全問題，均認為有深入瞭解調查的必要。

葉大華、浦忠成說，監察院也接獲陳情，喬友大樓已經是第4度發生火警，相關消防安檢制度是否有確實落實，並且質疑彰化縣消防局人力全國排名最低，消防人力、預算、設備是否符合第一線消防基層人員所需。

葉大華、浦忠成也認為，消防員工作具高度危險及高壓，消防搶救救災制度及設備改善應納入第一線基層聲音，然而目前仍缺乏消防員發言及參與管道，家屬建議應建立制度性的溝通管道，並且開放消防員組織工會。

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