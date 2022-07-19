創YT帳號造謠前女友「健身玩跳蛋」　他挨告求饒辯：車禍失憶

▲男子造謠前女友「健身邊玩跳蛋」，被逮還稱他車禍失憶不記得。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫Pexels）

記者黃資真／台南報導

一名男子阿成（化名）為報復前女友小花（化名），竟註冊youtube頻道帳號，接連上傳小花健身時的影像，並加註「健身房教練XXX邊健身邊玩跳蛋」，還寫下影射小花進行性交易等言詞。事後阿成雖狡辯自己車禍後有腦震盪造成失憶，試圖洗白，不過法院仍依誹謗、恐嚇罪判5月，得易科罰金。

判決指出，阿成與小花曾為情侶，但在2015年分手，6年後阿成偶然在IG上看到小花PO出健身的照片、影片，憶起過往種種不愉快的回憶，在去年6月某日，註冊了YT頻道帳號「32F高雄個工XXX」，將小花曾在公開IG上分享的影像，陸續上傳到頻道上。

甚至，阿成還在影像下方加註「32F罩杯高雄健身房教練XXX邊健身邊玩跳蛋」，並寫下種種影射小花提供援交、性交易工作等不實資訊。

小花經友人得知上情後，跑到YT影片下留言要求刪除頻道帳號，沒想到阿成更恐嚇小花：「我們援交愛愛的影片還在我手上阿，妳現在的老公知道妳以前是援交妹嗎？」、「那就等著讓妳老公看更多影片囉」等，小花氣得報警處理。

偵訊時阿成否認犯行，先是稱不認識小花，還推稱過去的車禍事故出現腦震盪，因此失憶；審理時阿成則是改口坦承犯行，卻又寫下威脅、強迫小花撤回告訴，否則就將她告到底等恐嚇內容，請友人傳話給小花。

法官認定阿成罪證確鑿，但阿成事後又做出上述恐嚇行為，難認其有真心改過之意，且因雙方就賠償金額落差過大，迄今未能與小花達成和解或獲得原諒，因此依散布文字誹謗罪處3月、恐嚇危害安全罪處3月，合併執行5月，得易科罰金，可上訴。