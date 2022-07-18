快訊／跟導航逆闖環東...撞騎士害墜10樓亡　三寶女遭起訴可減刑

記者黃宥寧／台北報導

41歲伍姓女今年1月25日晚間，載著兒子、姪女開車上環東大道準備回宜蘭，豈料「跟著導航走」卻逆向闖入對向車道，開了將近500公尺撞上迎面22歲劉姓重機騎士，更波及高男駕駛的車輛，劉男當場墜落約10層樓高的橋下，經送醫仍身亡。士林地檢署偵結，依過失致死罪起訴伍女；遭波及的高姓男駕駛則獲不起訴處分。

伍女駕駛休旅車載著12歲兒子及17歲姪女從宜蘭來台北，晚間準備回宜蘭時，因路況不熟開著導航行駛，行經環東大道時卻穿越防撞導桿開到對向車道，持續開了約550公尺左右，仍沒有靠邊停車打電話求助，反而繼續行駛。

沒多久後撞上迎面劉男騎乘的黃牌重機，導致劉男因猛烈撞擊飛出環東大道墜落在南京東路6段、成功路2段交岔路口草皮上，頭部重創、四肢變形當場失去生命跡象，送醫急救後，翌日0時44分，宣告不治，也因伍女的「不注意」更波及高姓男子駕駛的汽車，所幸高男並無受傷。

痛失愛子的劉家人，對伍女、遭波及的高姓駕駛提出告訴。偵查時，伍女坦承逆向行駛，檢方根據遭波姓的高姓駕駛證述、道路交通事故現場圖等，依過失致死罪起訴，而伍女案發後留在現場，主動向到場處理的警員坦承是肇事者，符合「刑法」自首減刑要件，建請法院依法減刑。

▲伍女逆向開上環東大道，迎面撞上黃牌重機，把騎士從10層樓高橋面撞飛。（圖／記者游宗樺攝）

至於，挨告的高姓男駕駛否認過失致死犯行，他指出，當時沿環東大道往舊宗路方向行駛，突見一輛白色車輛（伍女駕駛車輛）逆向行駛而來，他立刻減速，當時想往右切換車道以避開白色車，否則就會對撞，但當時情況緊急，因此沒往右切換車道，但白色車有切換車道閃過他，接著就聽見碰一聲，就看到騎士撞到白車，但也不清楚機車從何處來，直到警方提供行車紀錄器，才發現騎士有撞到他的右後照鏡，才去撞逆向的白車，但騎士本來是跟在他後面，是突然超車才釀意外。

▲劉姓騎士從10層樓高橋面撞飛，翻落至南京東路6段、成功路2段交岔路口。（圖／記者游宗樺翻攝）

伍女也表示，當時他從蘇澳往台北買東西，買完要回蘇澳時，衛星導航要他右轉，因為對路況不熟，在車上與姪女討論，在討論該右轉，卻已經來不及，發現車子已經一路上環東大道且逆向行駛，只好一直開，本來想有沒有地方可以下去，但對向有來車，只好一直開，她印象中有撞到高姓駕駛的車，她向左偏移行進方向後，就與劉姓騎士對撞。

檢方根據伍女證詞等，認高姓駕駛與劉姓騎士車禍並無因果關係、過失，且複查無其他積極證據，依罪嫌不足，予以高姓駕駛不起訴處分。