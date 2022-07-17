這項「捷運禮節」沒人遵守！作家怒轟：很不舒服　超多人有感

▲有一項捷運禮節超少人遵守。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

大眾運輸相當方便，能夠一次滿足許多人的交通需求。不過，作家苦苓近日表示，有項捷運守則時常遭到視而不見，明明到處都是標語，不曉得為何很少人會遵守。貼文曝光後，瞬間引起討論，不少人也深有同感。

苦苓在臉書上分享，明明捷運上到處有標語，告知旅客「乘捷運請勿將背包背在身上、請提在手上」，但多數人選擇視而不見，這種行為可能造成他人困擾，「你不小心、不自覺碰過很多人耶！（不酥湖～）。」

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苦苓的貼文曝光後，引起不少捷運族討論，許多人留言回應，「被撞過很多次」、「我都會推回去，然後用我凌厲的眼神譴責他」、「多年前在捷運上有被站務員提醒過，也才知道」、「上次被站我前面的一個年輕男生的後背包頂到，我都還沒來得及生氣，他竟然用力往後頂回來，超級沒品」、「台灣人的習性就是一定要寫『在捷運上背著背包罰款OOO元』才會有用。」

▼台北捷運時常宣導，旅客進入車廂時，要將後背包改為手提，避免影響他人。（示意圖／ETtoday資料照）



不過，也有捷運族出面說出難處，「背後面小女生防色狼的好利器，女生被後面磨蹭更不舒服（兩難」、「總有時候拿在手上就無法抓欄杆也很尷尬…通常在人多時」、「我最乖了，每次上捷運一定把包包背在胸前，但常常被別人的背包頂到後背，很多人完全不覺得這有啥關係，實在是…沒禮貌。」

事實上，為了維護優質乘車環境，台北捷運公司時常宣導，背後背包的旅客進入車廂時，要將後背包改成手提，以避免影響其他旅客。

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