李鴻淵「記恨8年」原要把老闆滅門　醫：他跟殺安倍槍手一樣

▲李鴻淵（左）闖入康建公司辦公室，對負責人賴敏男、賴的女兒及女主管開槍。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

李鴻淵犯下南投草屯4死槍殺案，他供稱只因為8年前涉及一起攻擊女課長、殺人未遂的案子，此案雖因證據不足，他獲判無罪，但纏訟多年過程，李嫌累積了許多恨，而這4死1傷，有3人曾出庭指證他，所以他懷恨在心；精神科醫師楊聰財指出，這種人屬「病態性人格」，不尊重人、以自我為中心，沒有同理心，見人受苦無感，說好聽較冷靜，其實是冷血。

犯下慘絕人寰血案的李鴻淵，落網時大呼：「我甘願了！」被押解回南投縣警局時，甚至對著大批媒體叫囂：「我是殺人報仇！有深仇大恨！」本刊調查，8年前，李涉嫌用鐵棍攻擊上司洪姓女課長，被依殺人未遂罪送辦，也遭起訴，而賴敏男、張嘉綺、劉慶杉3名死者曾出庭對他做出不利的證詞。

當年，李鴻淵與洪姓女課長因機械操作發生齟齬，偏激的李男在尾牙宴上公然嗆聲說：「過年後就有一場好戲可看！」果然，大年初五，洪被一個穿帽Ｔ、戴口罩的男子持鐵棍痛毆，對方邊打邊叫囂：「打死你！」洪頭部嚴重撕裂傷，雙手韌帶被打斷，她認出李鴻淵，大叫：「你是鴻淵！」對方立刻轉身逃跑。

▲今年81歲的賴敏男在牛樟芝界舉足輕重，沒想到卻變成前員工槍殺的目標。

李鴻淵被控殺人未遂，遭檢方起訴，一審卻因證據不足，獲判無罪，被害人及檢方上訴，李最後仍無罪定讞。南投縣刑警大隊大隊長徐明谷說：「或許因為纏訟的過程，讓他累積越來越深的仇恨，但賴敏男的女兒、弟弟並未指證他，卻慘遭毒手，為什麼要殺這2人，卻放過客戶、老廠長？警方將深入調查。」

對此，知情人士告訴本刊，其實李一開始就打算將賴家滅門！因為官司，李不僅丟了工作，也無法就業，財產甚至還被假扣押，間接導致妻子與子女對他不諒解，相當疏遠，讓他對賴家相當怨恨，所以早就決定殺了3人。

▲康建生技公司負責人賴敏男被稱為牛樟芝之父，政商關係不錯。

另一方面，李鴻淵的家屬案發當晚被請到警局釐清案情時，也向警方表示，李平時雖看來衝動易怒，但實際上是個內斂冷靜的人，若整起案件是他有計畫的執行，絕不可能有人無辜受牽連，更直言：「你們抓不到他的！」

雖然李鴻淵供稱，他單純是因8年前的官司而殺人，但部分死者家屬懷疑報仇只是幌子，可能是有人為了牛樟芝利益，找來表面與公司有糾紛的前員工，提供槍枝、金錢，要他執行殺人案，呼籲檢警深入追查，不要被蒙蔽。

▲南投縣刑警大隊大隊長徐明谷指揮辦案，順利偵破康建公司屠殺案。

精神科醫師楊聰財指出，李鴻淵跟槍殺安倍晉三前日本首相的殺手一樣，都屬於「病態性人格」，這類人冷血、以自我為中心，不尊重人，沒有同理心，見他人流血受傷沒有反應，因為他們前葉額的「良心中樞」沒有發揮作用。

此類病態人格，倒底是先天如此，還是後天造成，學界一直爭論，但一般認為，不愉快的童年導致病態、冷血，影響較大；而且，這種人七情六慾起伏不大，說好聽叫做冷靜，其實是冷血；根據統計，100人當中，有4人可能是「病態性人格」。



【點擊看完整全文】



更多鏡週刊報導

【全文】釣友提供槍彈嗆與警死戰 揭南投4死屠殺案內幕

【南投槍擊案內幕】行刑式殂殺前老闆釀4死 揭冷血凶手滅門計畫

【南投槍擊案內幕1】揹一整袋武器埋伏3小時 還原李鴻淵索命現場