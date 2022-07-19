哥吉拉人妻是正妹！管理員31字再酸蹭文　網劃重點：難怪能忍幾年

▲爆系管理員透露，哥吉拉文是一名漂亮女生發的。示意圖，圖非當事人。（組圖／翻攝自pakutaso、哥吉拉臉書）

記者葉國吏／綜合報導

引發全台關注的「哥吉拉」公仔事件，被一位網友自爆說是他的幻想文，結果被爆系管理員打臉表示「發文老婆是漂亮女生」，再度引起新一波討論熱度。管理員在發文打臉後，留言處又寫下31字酸蹭文網友，另外也有網友知道是「漂亮女生」後了解為什麼會有這種事情發生了。

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▲網友自稱哥吉拉公仔是幻想文被打臉。（圖／翻攝臉書）

一名男網友18日在臉書社團「匿名公社」發文表示，近日爆紅的哥吉拉文是他根據觀察，從原生家庭帶給婚姻的影響來創作，並透露本來就有在撰寫布袋戲、八點檔及小說等劇情，因此拼湊情節後PO出給網友討論，文末也強調有行銷、劇本創作都可以找他談。據悉，該文PO出不久就被刪除。

對此，爆系管理員「艾莉李」18日晚間發文表示，一位具名的男生帳號自稱是哥吉拉當事者，還說哥吉拉是他的創作文，如果要寫劇本可以找他，結果被一眾網友留言砲轟到自刪。艾莉李還在留言處發言說「蹭的技巧這麼差，編故事的技巧那麼爛，還叫人要寫劇本找他，請鬼拿藥單嗎？」

▲▼哥吉拉風波。（圖／翻攝臉書）

這篇自爆文出現後再度讓哥吉拉系列文又掀起一波高潮，許多網友在底下留言說「漂亮女生，難怪事主能多了忍幾年」、「所以哥吉拉人妻至少是個白目的漂亮女生」、「至少知道她憑什麼當公主了ＸＤ」。