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前家事法官看「哥吉拉之亂」！親曝多數夫妻遇1問題：最後就爆了

▲▼哥吉拉示意圖 。（圖／達志影像／美聯社）

▲「哥吉拉之亂」引發網上熱論。（示意圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／閔文昱報導

一名人妻日前把老公收藏的「哥吉拉公仔」送給親戚，雙方鬧到要離婚，此事曝光後掀起各界熱議。對此，前家事法官、律師楊晴翔認為，很多夫妻在一起久了，漸漸失去了最初的尊重與個人意志的空間，而沉默容忍的一方到最後連一絲核心空間都被侵犯時，就忍無可忍而爆氣了。

楊晴翔18日在其創辦的臉書粉專「家事法官沒告訴你的事」發文表示，其實很多夫妻出問題，都因為在一起久了，漸漸失去了最初的尊重與個人意志的空間，就像這位老婆所貼出的先生的控訴，「妳從單純佔有到霸道，都要聽妳的，我只剩模型還算我主宰。」這是先生從興趣嗜好中找到一處個人的空間可以釋放生活中的各種壓力。

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▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲楊晴翔從哥吉拉事件看夫妻的爭執。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

楊晴翔指出，遇到意見僵持的時候，沉默容忍的一方不應該被當作理所當然，日復一日過去，以為默契就是他方說了算，到最後，生活決定的天平會越來越傾斜，「一方感覺最初只是忍讓，但到最後連最後一絲核心空間都被侵犯了，就忍無可忍而爆氣了。」

楊晴翔提到，將彼此的私下爭執貼上網路空間要友人評理，這基本上都不是明智之舉，不僅討拍不一定要得到，而且友人回應有時說得太過或閒言閒語，可能都會讓對方更難受、更感覺一面之詞遭受不明究裡的旁人誤會，於是戰場開始擴大。

楊晴翔建議，兩個人的問題要有所解決，應該多反省一下問題的開端在哪裡，「如果我哪一句話好好說、哪一個決定多尊重一下對方，冷靜一下激動的事不要急著做，等氣消了，再討論解決之道，相信夫妻的爭執會比較找得到下台階。」

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