同情無照拾荒翁沒開單　心軟警被控貪汙！結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

台中市洪姓員警任職於清水警分局期間，因為同情無照還騎乘無掛牌機車的拾荒老翁，將寫好的舉發單劃掉，沒想到反而讓自己吃上官司，被依貪汙治罪條例起訴，一審獲判無罪，但檢方決定上訴。案件來到二審，法官裁定駁回上訴，維持無罪判決，台中高分檢方面則未提出上訴，事件到此才終於落幕，全案定讞。

▲洪員同情拾荒翁沒有開罰單，卻讓自己吃上官司。（示意圖／ETtoday資料照，非本案老翁）

洪姓員警2019年3月在台中市清水區吳厝路與和睦路路口，攔查一名騎乘無掛牌機車的老翁，進一步調查，發現老翁竟然還是無照駕駛，因而準備開單，但對方頻頻求情聲稱經濟狀況不好，機車是鄰居家報廢不用的。洪員決定前往老翁家查看，也向鄰居求證，最後心軟沒有開單。

然而，洪員將原本寫好的舉發單資料（姓名部分）用橫線劃掉，改對另一名闖紅燈的林姓男子開單；而林男發現罰單上有重複填寫的痕跡，於是向台中市交通事件裁決處申訴。事情曝光之後，洪員被檢方依照《貪汙治罪條例》第6條第1項第4款之圖利罪起訴。

洪員在一審判決中主張，當下老翁請求不要開單，還說機車是鄰居家報廢不用的，他擔心機車未掛車牌可能是贓物，於是前往查證並獲得鄰居證實，再觀察老翁家的確經濟狀況不好，平時靠拾取廢棄農作物度日，如果挨罰可能會影響生活，基於同理心才沒有開單。

台中地院一審判洪員無罪，但檢方認為老翁是無照駕駛，員警沒有勸導裁量的空間，因此決定提出上訴。不過，案件進入二審後，台中高分院上個月中旬裁定駁回上訴，維持無罪判決。

台中高分檢近日已經收到判決書，檢察官經調查後未提出上訴，事件到此才終於落幕。而在事情曝光之後遭到停職的洪員，一審獲判無罪後已經依規定復職，同時也有拿回停職期間的薪水，權益並無受到影響。