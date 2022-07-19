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猛男搭訕正妹「翻車現場」影片曝　1060萬人笑翻！結局翻轉

@_tristan.isaiah_ They push you but never tell you it can end like this #gym #funny #gymtok #gymfail #aghhhhhhhhhhhhh #fyp #trending #gymtokmeme orijinal ses - ᴋʟᴀɪᴅᴀ

記者張靖榕／綜合外電報導

國外一名25歲、擁有壯碩健美身材的猛男以賽亞（Tristan Isaiah），日前在健身房打算向一名正妹搭訕，原本要若無其事坐到正妹對面，假借伸展趁機開口，沒想到卻因自己沒算準位置，直接在正妹面前摔個四腳朝天，原本以為搭訕落漆，結果意外舉動果真吸引到正妹注意，還成功要到對方電話，影片更有高達1060萬人次萬觀看。

▲▼猛男搭訕正妹慘變「翻車現場」。（圖／翻攝TikTok「Tristan Isaiah」）

▲以賽亞在正妹面前出糗。（圖／翻攝TikTok「Tristan Isaiah」）

以賽亞平常喜愛健身，已經是渾身肌肉的彪形大漢，他日前在健身房看見一名身材相當緊實無贅肉的正妹，正在牆邊做單腳站立伸展，於是他心想可以到正妹對面的紅色立方體上坐下，一邊伸展一邊若無其事地搭話，「抓住這個機會吧，一切都ok啦。」

結果當他坐下準備伸展兩隻強而有力的大腿時，一個重心不穩立刻往後倒，摔個四腳朝天，正妹直到這時才抬頭看到他的糗樣。原本以為所有帥勁都沒了，但影片的最後，正妹卻走向他。

▲▼猛男搭訕正妹慘變「翻車現場」。（圖／翻攝TikTok「Tristan Isaiah」）

▲搭訕方式雖然不如預期，但以賽亞還是成功要到正妹聯絡方式。（圖／翻攝TikTok「Tristan Isaiah」）

以賽亞把這段從健身房監視錄影畫面翻攝下來的影片放上TikTok自嘲，6天內就吸引了超過1060萬人次觀看，許多網友看到以賽亞翻車現場笑翻。不過下一支影片，以賽亞宣布成功搭訕到對方，雖然不是以自己預期的方式，但最終仍和正妹說到話，並互換了聯繫方式，「這女孩是真實存在的」。

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