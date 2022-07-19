LIVE／陳時中公布「總統級」競選團隊　陳建仁預料出任競總主委

記者林銘翰／台北報導

前衛福部長陳時中投入2022年台北市長選戰，陳時中今天上午公布完整市長競選團隊，預料將由前副總統陳建仁出任競選總部主委，民進黨傾全黨之力以總統級選戰規格力挺，誓言奪回時隔24年的首都執政權。《東森新媒體ETtoday》全程直播。

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者李毓康攝）



陳時中上午10時在台北霞海城隍廟召開「市長競選團隊公布記者會」，預計公布完整競選團隊架構，並且由陳建仁出任競選總部主任委員。

民進黨中執會13日通過徵召陳時中參選台北市長，陳時中競選團隊也逐漸成形，除了由民進黨立委林楚茵、莊瑞雄出任競選總部發言人，民進黨吳思瑤也擔任競選團隊總幹事，民進黨立委何志偉、高嘉瑜、無黨籍立委林昶佐也分別出任競選總部副主任委員兼分區總督導。

吳思瑤日前在臉書表示，陳時中邀請資深專業的民進黨立委管碧玲出任競選總部政策小組總召集人，統籌召集各項政策研擬，並且設立兩大平台，分別為中央政策平台、議會政策平台，雙平台就是要強化中央與地方的合作共好，期待這是一場具有優質政策論述的首都市長選舉。

吳思瑤指出，陳時中在「中央政策平台部門」邀請民進黨不分區立委吳玉琴、洪申翰、范雲進行政策研究協力工作，期望導入國家視野與跨領域專業，產出最具高度市政規劃。

吳思瑤也說，陳時中在「議會政策平台」邀請堅強的民進黨籍市議員參與，在地議員最了解地方需求，競選總部邀請資深的台北市議員周威佑擔任平台召集人，主責整合各區地方建設與市政建議，提出最接地氣政見。