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有苦自己吞…「報喜不報憂」星座名單！網哭了：怕麻煩怕被碎念

▲▼滑手機示意圖。（圖／網友茉莉提供）

▲你也是報喜不報憂的星座嗎？（示意圖／網友茉莉提供）

記者李佳蓉／綜合報導

每當遇到挫折心情低落，一般人都會找親友傾訴、宣洩情緒，或是向外求援，但有些人則選擇「報喜不報憂」，習慣自己扛、有苦自己吞，不想麻煩身邊的人造成困擾。根據占星YouTuber《安德魯的賤聲房》盤點，就有幾個星座即使有很多心事與負能量，卻總能藏得很好，不讓人發現。有此「症頭」的網友紛紛留言簽到，「怕麻煩怕被碎念」。

安德魯提醒，此議題除了參考自己的太陽外，也一定要看月亮及上升星座：

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1.雙子座

看在外人眼裡，「天生喜劇演員」雙子座總能將歡樂帶給大家，但不知道的是他/她的負面情緒、傷心難過，都等到回到家一個人獨處時才會慢慢消化。古靈精怪雙子座很會壓抑情感，就怕傳遞太多心事、負能量會影響周圍的人，以至於對他/她一直努力維持的「開心快樂形象」徹底改觀。

真正要走入雙子座內心了解他/她在想什麼是非常不容易的，很多時候他/她的快樂是裝出來的，如果你身邊也有這星座的朋友，請務必要多多關心他/她。

2.金牛座、天秤座

這組星座很怕麻煩別人，怕別人擔心他/她。金牛座很會藏心事、壓抑情緒；天秤座則怕說出口後會招來碎碎念攻擊，來自四面八方不同的意見反而讓他/她更心煩意亂。倆人共通點都是很討厭、也很害怕別人一直碎念他/她。當遇到不開心、不順遂的事，金牛、天秤座第一時間不是求救，而是認為自己有能力解決，卻常常火燒屁股，事情反倒越來越棘手。

此外，這2個星座還超怕欠人情，別人對他/她的好與恩情，會記在心裡想辦法趕快還掉。金牛、天秤座雖然喜歡付出、幫助他人，願意當垃圾桶或給予他人意見，輪到自己卻會不好意思，有時會選擇說善意謊言掩蓋，但他/她的表情絕對會漏餡。認為自己的事自己解決，就怕麻煩別人會顯得自己一無是處。

▲▼苦自己吞…「報喜不報憂」星座名單！網哭了：怕麻煩怕被碎念。（圖／截自安德魯賤聲房YouTube）

3.獅子座

死要面子活受罪的獅子座，將自己定位於付出者、照顧者角色，因此即使心情再差也要讓人看到他/她陽光、燦爛強大的一面，自己的小情緒會自己想辦法處理。但千萬別忘記陽光背後總會有陰影，強者也需要被關心。

總是看到獅子座光鮮亮麗一面，但內心其實很柔軟的他/她很愛撒嬌、想尋求慰藉，但礙於強者的頭銜與面子，屬於報喜不報憂的類型。還有一點，是很多獅子座不太能被指手畫腳，意見被否定或要他/她示弱、接受批判的聲音及被碎碎念會讓他/她很難受，求助也會顯得自己沒什麼用處，無法接受被人看扁，萬事自己扛。

4.水瓶座

獨立星座水瓶很多事情都可以自己處理，會選擇報喜不報憂，只是因為他/她很懶得多做解釋，遇到困難若要向周圍的人從頭到尾解釋一遍非常麻煩，講了對方聽不懂還要被囉嗦，超怕被碎念的水瓶座，遇到挫敗會想辦法自己解決，免得說出口被教訓，還要受人教訓，給的建議又沒用，何必沒事找罪受。

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