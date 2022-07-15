12星座「7月下半月運勢」排行！第1名財運旺爆　是你嗎

▲7月下半月運勢第1名是巨蟹座，正財、偏財皆旺。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／小孟老師

七月下半月12星座運勢排行榜，倒數2名犯小人

第12名－摩羯座：工作計劃生變，情感電力十足

[廣告]請繼續往下閱讀...

下半月摩羯的朋友們在工作上容易面臨到一些挑戰，會碰到一些計劃趕不上變化的情況，原本想要達成的目標容易會有阻礙出現，這段時間人際合作關係很重要，若你的決策目標會影響到合作關係，那麼夥伴很可能就會變成敵對關係，所以在制定目標過程的作法，最好不要影響到合作情況，以免傷了和氣。

在感情運勢方面單身的摩羯朋友們，下半月份桃花電力超強，所以也容易吸引來一些奇怪的對象，所以要睜大眼挑選對象才行。

財運方面下半月屬投資運最佳的月份，可挑選有研究的投資項目才能獲利。

工作運勢：★★

愛情運勢：★★

幸運色：白

貴人：水瓶

小人：摩羯

第11名－牡羊座：工作需要省思，情感貌合神離

下半月牡羊座的朋友們在工作上，會面臨省思的過程，慢慢會在你心裡層面去思考你的下一步在哪，這個情況大約還會經歷個一陣子，本月份的首要重點就是把當下能完成的事做好即可，與其煩惱下一步該如何進行，不如把眼前事做好，就會慢慢浮出線索來，就耐心經歷這過程就好，別被未知的心情影響工作情緒。

情感方面有交往對象的牡羊們，會跟另一半有貌合神離的情況，雖然相處在一起但會感覺彼此的心不在，也許該好好找機會聊聊彼此的心情，以免造成失和。

財運部份，要一步一腳印的賺錢、存錢，不要有太大的野心想不勞而獲。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★

幸運色：橘色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

第10名－金牛座：工作注意氛圍，情感主動外出

金牛座的朋友們，在職場上的工作運勢還不錯，這段時間要注意與人合作的氛圍，有時急性子的你會沒辦法忍受夥伴慢工出細活的態度，所以建議在合作過程需多點耐心的應對與包容。

單身的金牛們，下半月的桃花機緣容易發生在志同道合的場所，如大行活動、社團這類的場合，會遇到還不錯的桃花。

下半月你的財運容易有衝動消費的行為，應三思花費金錢。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：淡紫

貴人：水瓶

小人：射手

▲金牛座下半月容易衝動消費，皮包空空。（示意圖／記者李佳蓉攝）

第9名－水瓶座：工作雜事變多，情感留意職場

水瓶座的朋友們，在下半月的工作運勢會感到事情被排得滿滿滿，會有喘不過氣的情況，因為工作過於繁忙勞累，所以也要特別注意自身的身體健康，容易因為工作太勞累而引發身體不適的情況，記得工作跟休息還是要取得平衡才不會使工作效率被影響。

感情方面單身的朋友，下半月桃花跟工作上的人事物較有緣，你在工作上的努力會被欣賞，可加強在工作上的呈現。

下半月財運購物慾會增加，雖說你會精打細算，但買多也是很可觀，記得適量夠用就好，勿貪小便宜買過多。

工作運勢：★★

愛情運勢：★★★★

幸運色：水藍

貴人：雙子

小人：牡羊

第8名－雙子座：工作較為苦悶，情感忽冷忽熱

雙子座的朋友們在工作運上會感覺較為苦悶，除了工作責任壓力大外，對未來仍容易感到一片茫然，不過下半月份夥伴關係會助你一臂之力，會讓你困難的關卡安全度過，只是此月份想轉換跑道的朋友們，不要輕易變動，如果伯樂牽線那個工作機會自然可參考，切記不要衝動變動。

在感情方面有對象的雙子朋友們，下半月份與另一半感情容易忽冷忽熱、缺乏協調性的感覺，建議可以多安排旅行出外行程，讓彼此可以放鬆相處增進心靈關係。

財運方面在投資部份要小心處理，不宜野心太強，本末倒置。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：紅

貴人：巨蟹

小人：雙魚

第7名－獅子座：工作會有助力，情感多些熱情

獅子座的朋友們下半月工作運勢良好，在工作上會容易有助力出現，也是你發揮的好時機，若工作類型是屬業績型，可在下半月份創下不錯的成績，另外在工作上得到紅利。若想變動工作的獅子們，下半月也會出現轉介紹的機會，可把握相關機會尋找下一步的可能性。

在情感方面有對象的獅子朋友們下半月份與另一半較於冷漠互動，彼此會感覺好像走到停滯期，會不知下一步要怎麼經營下去，建議要打開心房說出介意的話，不宜悶太久而造成雙方失和。

錢財方面要特別留意過去容易有失心瘋消費習慣，現在該養成理智、保守，你會發現存的錢會愈來愈多。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★

幸運色：咖啡

貴人：處女

小人：雙子

▲獅子座下半月工作上會得到助力，創下不錯的成績。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

第6名－處女座：工作戰鬥十足，情感桃花增多

下半月處女座朋友們在工作上會特別的有戰鬥力，對於自己的成就表現特別有企圖心想要展現，如果你目前所著手的事是小事，但你最好也把它當成一件重要的事處理，當你愈看重它，事後的發酵會愈讓你想不到。用心做，美好的事物就會跟著你。

單身的處女朋友們，下半月桃花運強，若想發展新戀情的朋友們，可多安排與朋友出遊的機會，你的桃花會在玩樂中的場合出現，但不要太貪心曖昧太多人哦。

錢財方面，本月份容易有花費超支的現象，應發揮你的精打細算，才能適宜的理財。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：綠色

貴人：天秤

小人：金牛

第5名－天蠍座：工作事半功倍，情感易有紛爭

天蠍的朋友們，下半月工作運會有還不錯的表現，你在工作資源上會獲得協助，讓你在工作上事半功倍，在工作職場上若想讓自己更上一層樓，適合加強專業技能，進修對你來說是最好的時機點，若有想轉換工作跑道的朋友們，可多留意跟外商外資或海外性質的工作，若有機會往海外發展是個不錯的選擇。

在情感方面有伴侶的天蠍朋友們，本月份要多注意與另一半溝通情況，會容易有小紛爭與口角，各退一步會讓事情更清晰。

錢財方面正財運旺，適合在工作上展現好表現以獲得最佳福利的時機點，好好把握。

工作運勢：★★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：金黃色

貴人：射手

小人：雙魚

第4名－射手座：工作表現不俗，情感多些包容

工作方面下半月射手座的朋友們，工作上表現不俗，你在工作上表現亮眼，行動力極佳 但也因為容易會有亮眼表現而讓人有樹大招風的印象，避免不必要的口舌之爭，除了好好工作外，也要留意職場上的人際關系，這樣才能得到雙贏的結果。

情感方面有對象的射手朋友們，要留意下半月容易在金錢價值觀上與另一半有意見，若想給對方良心建議要先確保對方是否準備好要聽你說才告知較適當。

錢財方面，本月份對金錢上會比較計較的心態，做人適度的大方反而會讓財運更亨通。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：灰色

貴人：摩羯

小人：獅子

▲射手座在金錢價值觀上與另一半有意見。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

第3名－雙魚座：工作新的啟發，情感逐漸增溫

下半月份魚兒們在工作運上，會有一些新的啟發，對新的下一步有新的想法與規劃，也有機會覓得良師，從良師身上學到一些經驗與技能，這個月份很適合與夥伴關系多交流相處，這對工作上會有絕大的幫助，另外上司在下半月也會看重你的表現，也是最好的展現時機可多多利用。

感情方面有交往對象的魚兒們，可多安排與家人共同出遊的活動，不但兩人感情增溫，也可以讓彼此家人對感情上的認同會是一個好機會；單身的朋友們本月的桃花市場需多參與大型的活動比較有機緣遇到，如路跑社團或共同學習進修團體會在這裡面找到知音。

財運方面，下半月份花在吃喝玩樂的預算過多，所以要稍微斟酌這方面的花費，以免月底苦哈哈。

工作運勢：★★★★★

愛情運勢：★★★★

幸運色：黑色

貴人：雙魚

小人：摩羯

第2名－天秤座：工作撥雲見日，情感小心慎選

天秤座朋友們下半月份在工作上，會有不錯的表現，先前的不確定感會在下半月份慢慢有撥雲見日的感覺，愈來愈清晰自己的方向在哪，也懂得如何運用自己的優勢在工作表現上，但要特別留意的部份還是要注意到跟職場上的人際關係，人際關係良好會對你的事業加分，如果人際關係有困難容易會受到些阻礙，所以想要讓工作事業更順暢，記得要打好職場上的人際關係會對你大加分。

情感方面有對象的天秤們容易對另一半產生不信任感，也許跟過往不開心的經驗有關，容易影響這個月與情人的相處，要多留意別讓過去負面經驗影響當下感情。

單身的朋友們，下半月桃花容易有曖昧對象出現，但還是建議小心慎選，因容易遇見不好的桃花。

在財運部份，容易有意外之財 但也有可能會有意外損失所以還是要小心荷包。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★

幸運色：暗紅色

貴人：天秤

小人：天蠍

第1名－巨蟹座：工作表現變多，情感穩定加溫

本下半月巨蟹朋友們，會有許多工作的表現機會，也因為工作或額外兼職機會多，所以要好好慎選這一波的機會，因為好的機會，會讓你的事業更亮眼，不好的機會反而會有拖累你的情形。另外，也要衡量自己的能力與體力，如果負擔太多工作量會讓你有吃不消的感覺，所以建議盡量找對你是優質加分的工作機會，不要太貪心想一次全包，這樣反而會耗損你的精氣神。

在感情方面有對象的巨蟹朋友，與另一半的感情穩定加溫，可說是事業愛情兩得意。

財運方面，正財、偏財皆旺，可利用本月份的好時機多做理財相關事宜。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★★

幸運色：粉紅色

貴人：水瓶

小人：牡羊

本文經授權轉自：小孟老師星座塔羅牌之清水孟