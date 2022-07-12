攝影黨有福了！　這支攝錄神機直降1.2萬元

▲SONY Xperia Pro I降幅達萬元。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

面對下半年新機不斷搶市，傑昇通信統計彙整2022年4月1日到6月30日門市手機銷售價格，公佈第二季降價手機排名，第二季總降幅與季降幅範圍恰好都在10%~37%不等，3個月內降價金額、累積總降價金額雙冠王是類單等級的SONY Xperia Pro I，雖在五月Xperia VI上市時，調整定價到39,990元，盤整下來仍降破萬元，然而從降價幅度來看，三星中階夯機Galaxy A53有近四成的降幅最多。

傑昇通信表示，市場滾動加速，同期新機角逐已讓消費者難以選擇，反觀第二季降價榜機型平均降幅3成左右，新舊機型交會下，消費者直覺偏向利多，競爭力變得更殘酷，像是對喜愛攝影、拍影片的人來說，等SONY Xperia Pro I甜甜價的人還真不少，即使是去年年底上市的機型，規格仍頗具號召力，目前通路價格已降25%，有興趣的消費者不妨可先做參考。

▲第二季手機降價榜單。可點圖放大。（圖／傑昇通信提供）

傑昇通信指出，第二季降價榜上占四席最多的品牌三星，自改變Galaxy A系列的產品策略，讓中階手機也搭旗艦功能後，銷量一飛衝天；而第二季降價榜上降幅37%最多的就是Galaxy A53（8G+128G），而A53（8G+256G）、A33（8G+128G）及A33（6G+128G）也都有逾三成的降幅，萬元內就能入手，更讓消費者趨之若鶩。

在今年四月登台的小米12系列，降價榜第五名的小米12 Pro是該品牌迄今為止功能最強大的手機，兩個月內降價4,809元，現在入手不會後悔；降幅同樣達18%的小米12，有6.28吋螢幕，最高可達120Hz動態螢幕刷新率，處理器同12 Pro使用高通S8 Gen 1晶片，通路價格不到萬元。傑昇通信提到，新機12 Lite即將於7/20上市，而目前小米12系列的配置都算強悍，價格也不差，趁新機上市前購入都相當划算。