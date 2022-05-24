SONY BRAVIA「外接相機」台灣登場　CORE影音平台IMAX在家就能看

▲SONY在台推出最新的BRAVIA 2022電視機款。（圖／各品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

疫情未歇、宅家娛樂需求增加，在台電視市場銷售排行第一名的SONY，今（5／24）也在台灣發表旗下2022年最新電視XR Mini LED / QD-OLED系列，強調自家處理器「仿人腦感知運作」，並可外接今年美國CES首發表的「外接相機」，以及直接即開即看影音平台BRAVIA CORE，將陸續在台登場。

近年面板技術主要落於韓廠，SONY當家BRAVIA電視系列將主力放在處理器，強調「觀影體驗重點不在面板」的概念，以自家發展的新一代認知智慧處理器XR，打出超越傳統AI 、仿人腦感知的重點，像是模擬人腦思考，分辨主體跟背景進行凸顯微調，且能達到精細的背光控制，將原本黑色背景中亮點產生的光暈消除，整體色彩也會自動進行調整。

新一代的認知智慧處理器XR將裝載於日本製旗艦級幾款MASTER Series 8K mini LED Z9K 、4K OLED A95K (QD-OLED)及A90K系列，和高階4K Mini LED X95K、4K LED X90K 及4K OLED A80K系列。

另外集結索尼影業最新及電影作品的BRAVIA XR 專屬影音平台BRAVIA CORE，也將在台灣正式推出，強調是目前擁有最多IMAX Enhanced 影片資源的影音平台，可惜的是該平台僅支援2022年新機種用戶觀看，目前也未有向前代兼容的計畫，而最新款的電視內建的校正模式，可自動調整電影內容至最佳畫面設定，Pure Stream串流技術，能以80Mbps的速度串流播放近4K UHD藍光畫質的HDR電影，而針對Netflix也推出專屬校正模式，並與PlayStation加加策略，打出能呈現PS5遊戲最佳畫質。

而首度在今年一月美國CES展中露出的創新獎的BRAVIA CAM專用外置鏡頭配件，也將隨之登台，該配件可依據觀看者的位置和距離，自動校正畫面亮度、音場及調整人聲，且提供「手勢控制」，可透過手勢即可調整頻道音量的或關機，孩童觀賞距離過近也會有「接近警示」，另若大家離開座位，電視也會自動進入省電模式，但BRAVIA CAM目前僅能適用於2022年新款機種。

2022年BRAVIA XR全系列即起陸續在台上市，除Z9K / A95K 系列內附BRAVIA CAM，其餘型號需另外選購（售價未定），預計於7月初在台販售，螢幕尺寸從43至85吋，售價23,900元起。

▲三星近期發表2022年旗下最新電視系列在台開賣，其中還包括向玩家招手的Neo QLED 8K機種。

三星近期也發表2022年最新的Neo QLED 8K量子電視系列，以AI高效處理器、立體景深強化技術當亮點，遊戲功能全面提升，提供更流暢遊戲畫面與超寬電競螢幕比例，還有針對專業玩家貼心功能與支援規格，從2021年的12-bit提升至14-bit，最大的不同就是能夠辨識更細節的畫面場景細節與紋理，並有立體景深強化技術，會自動偵測分析影像，辨識主體與背景，提升主體與前後景的對比度，引導觀看者專注在主體視覺，呈現出的細膩層次感，就能打造出類3D的視覺效果。