戴有線耳機被2妹子嘲笑「不是AirPods」　內行反酸：無知的人

▲AirPods掀起藍牙耳機熱潮。（示意圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

蘋果推出「AirPods」後，掀起了一波藍牙耳機熱潮。不過一名網友表示，因為耳道問題，比較習慣戴有線耳機，沒想到搭車時竟被旁邊的高中生嘲笑「不是AirPods」，讓他覺得很無奈。不少人看到後反酸高中生，說「有線耳機才是王道好嗎？好無知」。

原PO在「Dcard」發文表示，最近去搭火車，因為車程比較久，所以就想戴上耳機聽音樂放鬆一下。不過才剛戴起來，加上音樂音量沒有很大，下秒就發現對面有2名穿著高中制服的女生在竊竊私語，偷笑說「怎麼有人不是戴AirPods」，他當下只好假裝在睡覺，當作沒有看到對方的反應。

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原PO也解釋說，自己是因為耳道問題，每次帶無線耳機的時候都會自動脫落，所以才習慣戴有線耳機，沒想到卻被人嘲笑，「我以為這種事情不會發生在我身上」，同時也好奇想問，「這年頭戴有線耳機真的很怪嗎？」

▲不少人認為有線耳機的音質比較好。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不少網友看到後，紛紛表示「那種人大概還不知道無線耳機要多貴，才能達到有線的水準」、「真正猛的耳機還是有線的好嗎」、「有線耳機才是王道，都不曉得幾次手機要掉下去被耳機救到」、「有線的水可深了，那是她們不懂」、「現在的人都戴耳機戴出優越感嗎」、「有線耳機的音質才是王道好嗎，什麼無知的人」、「真無線耳機的音質要達到跟有線的一樣好，通常要2-3倍的價格，而麥克風的部分別想了，就是爛，有線派萬歲」。