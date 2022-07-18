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全台3大秘湯示範區　南澳鄉碧候溫泉7／19對外營運

▲▼全台3大秘湯示範區的南澳鄉碧候溫泉，7/19對外營運。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲全台3大秘湯示範區的南澳鄉碧候溫泉，7/19對外營運。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭南澳鄉泰雅族部落「碧候溫泉」啟用了，園區1.7公頃內，有6間秘湯（家庭式湯屋）、露天風呂男女湯各1間、露天SPA大池2座及小池6座，18日舉辦開幕啟用典禮，並於7/19正式對外營運，揭開原鄉珍貴溫泉資源神秘面紗，更增添一處宜蘭山林泡湯秘境。

宜蘭縣政府表示，「碧候溫泉」為碳酸氫納泉，透明無色無味，泉溫平均40~50度，為全台3大秘湯示範區之一，採露天風呂形式，園區除了規劃基本泡湯外，地方農漁特產及文創品亦可進駐販賣，且該地區隸屬碧候比亞豪部落傳統領域，縣府回饋比亞豪部落村民免費入園泡湯（僅限露天風呂男女湯、露天SPA池），此外，為保障原住民基本權利，宜蘭縣政府優先培養在地部落人才，整合各單位能量協助部落訓練專業人力，希望藉由文化資產與溫泉觀光的連結，吸引國內外遊客來南澳觀光並促進當地觀光產業發展。

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▲▼全台3大秘湯示範區的南澳鄉碧候溫泉，7/19對外營運。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣長林姿妙歡迎國內外所有好朋友，一定要親自來南澳鄉認識碧候溫泉，體驗原鄉之美，品嘗部落美食，享受大自然山林美景。

▲▼全台3大秘湯示範區的南澳鄉碧候溫泉，7/19對外營運。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼全台3大秘湯示範區的南澳鄉碧候溫泉，7/19對外營運。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

碧候溫泉園區資訊如下：
一、營運時間：09:00-16:30。
二、園區專線：03-9981577。
三、泡湯收費標準：
（一）家庭湯屋：200元（內含第1人泡湯清潔費、第2人（含）以上進入者需另購全票泡湯清潔費，使用時間為90分鐘，泡湯人數需2人以上，另為免影響泡湯品質，限制家庭湯屋進場人數不得超過6人）。
（二）全票：80元。
（三）優待票：60元（團體30人以上、學生憑證、縣民憑證得購買優待票）。
（四）半票：40元（原住民55歲以上、身高115~150公分之兒童或年齡6~12歲之兒童、65歲以上老人出示相關證明文件者）。
（五）具下列資格者免費泡湯（家庭湯屋除外）：出示身心障礙手冊者及隨同陪伴之1人。
四、停車場格數及收費標準：
（一）小客車29格（含身心障礙1格、婦幼1格）、機車10格。
（二）按時收費，小客車每小時計收50元、機車每小時計收10元。

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