4萬元白蝦消失！老闆巡池驚見「蛇籠有殘蝦」　怒告員工偷竊吞敗

▲宜蘭一名余姓男子受雇看管養蝦池，不過老闆清晨巡池時發現余男不在，放在池裡的蛇籠還有殘蝦，懷疑余男偷蝦，怒對他提告。（圖／示意圖，與本案無關／取自Pixabay）



記者林冠吟／宜蘭報導

宜蘭一名余姓男子受黃姓男子聘用，擔任養蝦池臨時工，負責看管蝦池，不料黃男卻在去年發現余男疑似擅自利用蛇籠撈取白蝦，竊得200台斤，價值約4萬元的白蝦，氣得對余男提告。宜蘭地院審理後，卻發現黃男證詞反覆，並無足夠證據證明余男偷蝦，判余男無罪。

判決書指出，余姓男子去男受黃姓男子雇用，擔任臨時工，負責看管養蝦池。不過黃男卻發現，余男進入蝦池放置蛇籠，疑似以此竊取白蝦，得手後再和不明人士接應會合，以此竊得200台斤，價值4萬元的白蝦，憤而對余男提告。

不過余男應訊時向警方表示，他凌晨確實有進入養蝦池放置蛇籠，不過那也是因為黃男和客人說好要白蝦，才會進去放置蛇籠，並直到早上才收走約10台斤的白蝦，堅決否認偷蝦。

宜蘭地院審理後，同時勘驗黃男的相關證詞，卻發現黃男表示，當時他去養蝦池查看，發現余男不在，也沒叫余男去撈蝦，且池內的蛇籠裡面還有殘蝦，疑似有人匆忙間沒拿乾淨，調閱監視器畫面後更發現還有一台車輛停在旁邊，該條道路也無紅綠燈，該台車輛卻停等在此處，而余男在放置蛇籠後還有拉動蛇籠的動作，讓他瞬間懷疑蝦子遭竊。

但黃男卻又向法官表示，事發他想起來當天凌晨是他要求余男前往養蝦池放置蛇籠，事後也確實有請余男前去收蝦，以順利出貨等語，前後供詞不一。

法官審理後指出，余男前往養蝦池放置蛇籠後，並未有任何撈取蝦子的行為，且余男的說法大致上與黃男表示委託余男前往蝦池放置蛇籠，隔日要出貨等語相符，並無其他證據可以證明余男確實有偷蝦，因而判定余男無罪。