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社會 社會焦點 保障人權

女開BMW打牌遭盯上！好賭運將刀抵脖搶8萬逼領錢　賠20萬判5年

記者蔡怡萍／宜蘭報導

一名吳姓客運駕駛因為積欠賭債，歪腦筋動到了一名總是開BMW去打牌的林姓女子身上，他深夜趁林女沒鎖車門躲進後座，待她回來後以小刀抵住她脖子搶得8萬元，還說「妳的命只值8萬元嗎？」威脅她開車至郵局領錢，林女趁下車之際跑到附近店家求救脫困。宜蘭地院依強盜罪處吳男有期徒刑5年，可上訴。

根據了解，以開客運為業的吳姓男子因為好賭欠下賭債，2021年12月1日深夜3點多，見林女的BMW轎車停在他家對面，且發現車門未鎖，竟戴手套、持刀潛入後座，林女4點多回到車上欲返家時，吳男趁其不備從後持刀抵住女子頸部，命令她開到宜蘭運動公園附近，並稱「我不會傷害妳，我只是要妳的錢」。

女子將身上8萬元現金全數交出後，吳卻得寸進尺，又說「妳的命只值8萬元嗎？」、「不要給我假鬼假怪，我知道妳家在哪」，女子邊哭邊說可以去郵局領錢，吳同意讓女子下車提領，自己在車上等候，女子才趁隙向附近店家求救報警，吳發覺有異將車輛開走逃離。

▲▼吳姓搶匪落網後，指認丟棄的作案用刀械等物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲吳男落網後，指認他丟棄在野外的作案用刀械等物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

警方循線在2天後將吳男追捕到案，他表示觀察到女子常常開BMW到他家隔壁打麻將，也坦承所有行徑，但辯稱刀子很快就收起來、沒有架在女子身上，並無施加強暴脅迫達不能抗拒的程度，不能算強盜，頂多是恐嚇取財。

但法官認為，吳男在人煙稀少的清晨潛入女子車輛，使人難以求援，又亮出刀械恐嚇交錢，使人不能抗拒，對方僅160公分、49公斤，刻意挑選瘦小女性下手，吳男案發時32歲、身材壯碩，仗年輕力壯又持刀械的優勢取得財物。審酌警方當初懷疑嫌犯是吳男弟弟而持搜索票前往時，吳男主動向員警自首犯罪，符合減刑，而女子也表示願意原諒，吳賠償20萬達成調解，依攜帶兇器強盜罪處5年徒刑，仍可上訴。

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