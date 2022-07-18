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8歲男童放學「遭狗狠咬」！頸部噴血癱軟倒地　冷血路人見死不救

▲▼混種珍島犬瘋狂攻擊、嘶咬8歲男童。（圖／翻攝自網路論壇Bobaedream）

▲混種珍島犬瘋狂攻擊、嘶咬8歲男童。（圖／翻攝自網路論壇Bobaedream）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓蔚山一名年僅8歲的男童放學回家途中，在經過某社區公寓時，突然遭到一隻未被拴上狗鍊的混種珍島犬暴衝攻擊，狗瘋狂追逐男童、無情撕咬男童頸部，並對男童緊追不放，甚至還有冷血的路人甚至見死不救，男童最後送醫時，頸部、手臂深受重傷，警方呼籲應將該犬隻安樂死處分。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《韓聯社》、《朝鮮日報》，南韓蔚山廣域市蔚州郡於11日下午1時20分發生一起嚴重的犬隻攻擊事件，受害者為一名年僅8歲、體型矮小瘦弱的男童，男童慘遭混種珍島犬攻擊的監視器影像被男童姑姑朋友上傳到知名網路論壇Bobaedream後，立刻引發廣大關注。

▼男童慘遭狗狠咬時的監視器畫面。

從公開的監視器影像來看，男童慘遭混種珍島犬瘋狂撕咬攻擊超過2分鐘，只見該名男童背著淺綠色書包，經過社區公寓停車場，卻突然被該隻狗盯上，狗瘋狂從背後追逐男童，見到男童跌倒在地後，便衝上前瘋狂啃咬男童頸部，男童奄奄一息躺在地上，雙腿奮力使勁，想要踢走該隻狗。

一名撐著白色雨傘的成年人走過停車場，其實他已經見到男童慘遭犬隻攻擊，卻還是表現出冷眼旁觀的態度，最後甚至直接冷血地離開現場，留下大雨中躺在柏油馬路上奄奄一息的男童。

此時，一名宅配司機見到男童遭犬隻攻擊後，立刻拿起黑色手推車作勢趕走混種珍島犬，之後撥打112、119專線報案。

男童在狗被趕走後，才終於從柏油路上起身，不過卻馬上癱軟在地，之後使盡力氣狂奔，卻又多次跌坐、癱軟在地，最後才被送醫搶救，頸部、四肢嚴重出血，傷口深可見骨，必須進行縫合手術，目前仍住院治療中。

▲▼男童頸部被狗咬到傷勢嚴重，須進行縫合手術。（圖／翻攝自韓網）

▲男童頸部被狗咬到傷勢嚴重，須進行縫合手術。（圖／翻攝自韓網）

119救難隊在現場捕獲不斷徘徊的混種珍島犬，立刻移送至遺棄犬隻保護中心，警方調查後發現飼主為住在社區公寓附近的70多歲居民，將其以過失致傷罪嫌移立案調查。

根據警方調查，飼主平時就會將狗拴上狗鍊，不過事發當天狗莫名其妙從狗鍊解脫，才會引發如此憾事。

警方認為該犬隻未來恐有造成他人傷亡的疑慮，因此向檢方申請安樂死處置，飼主也對此表示同意，不過最後卻遭檢方以證據不足為由拒絕。依據南韓現行法規，動物被歸類為物品，因此可被列為強制扣押的對象。

▲▼警方申請將該隻狗安樂死。（圖／翻攝自YouTube@채널A 뉴스）

▲警方申請將該隻狗安樂死。（圖／翻攝自YouTube@채널A 뉴스）

救了男童一命的宅配司機事後接受《SBS》採訪時回憶事發情景，「男童躺在地上，四肢癱軟在地、身體整個呈現『大』字型，全身上下都在流血，一隻烏漆墨黑的狗咬著男童的身體不斷搖晃，不是只有撕咬喔，是真的抓來吃。」

男童的父親則表示，「報導說我兒子的生命沒有大礙，不過其實兒子有生命危險，因為他的脖子被狗咬爛咀嚼，如果不是宅配司機挺身而出，恐怕我兒子早就慘死現場。」

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