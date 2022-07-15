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大陸 大陸焦點 特派現場

愛愛就會痛！人妻結婚6年生不出來　醫一看驚：處女膜還很完整

▲▼待嫁女子砸12萬找對象，婚介所安排臨演相親。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲女子遲遲無法懷孕，就醫檢查得知真相。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

對於想要孩子的夫妻來說，無法順利懷孕是一件非常難過的事。大陸一名女子和丈夫結婚6年，卻始終無法順利懷孕，最後決定進行人工受孕，沒想到醫生檢查後發現她的處女膜還很完整，原來女子有先天性處女膜肥厚問題，導致她與丈夫行房始終不順利，所幸接受治療後已經獲得改善。

據《南方都市報》報導，36歲的王女士和丈夫結婚6年，卻一直無法順利懷上小孩，直到近日到醫院就診，希望透過人工受孕方式懷孕。醫師檢查時，發現女子經期正常，經血量正常、無經痛與血塊，也沒有高血壓、糖尿病等病史，應該沒理由懷不上孩子，詢問後才得知，女子過去6年來和丈夫行房時，總是感到非常不舒服，因此過程都很不順利。

醫師進一步檢查後發現，女子患有先天性處女膜肥厚伴處女膜環過緊的問題，一般處女膜是大約1-2毫米厚的膜性結構，但女子的處女膜厚度達7至8毫米，同時又有處女膜孔較緊的問題，陰部僅容一根手指的寬，若是進行性行為，一定會劇烈疼痛，所以才會無法與丈夫順利進行房事。

醫生解釋原因後，建議她做處女膜切開及陰道口的整形手術。術後女子恢復狀況良好，如今已順利出院，如今也能自然受孕，對此夫妻倆也相當感動，特地找到醫生表達感激之情，還手寫了一封感謝信交給護士。

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