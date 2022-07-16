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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸爛尾樓停貸持續發酵…廢預售制呼聲起　專家：取消更不利

▲上海樓房。（圖／CFP）

▲大陸多省市「爛尾樓」預售屋主集體停繳貸款風波發酵。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸房地產市場受到中央政府強力監管、經濟發展出現膠著、地方財政問題、房產資金出現斷鏈等多重因素影響，近日爆發爛尾樓、買家集體停貸浪潮，輿論討論「取消預售制」的聲浪也逐漸高漲。大陸專家認為，若因此次風暴導致「預售制」取消，將會讓很多建商「沒死也進太平間」，也會壓垮國企造成系統性風險。

據《每日經濟新聞》報導，北京建築大學副教授蔡宗瀚分析，取消預售制短期內不可行，但可以徐徐圖之。他認為，一是很多城市如北京、上海、杭州等已經採取主體結構封頂才發放預售許可證；二是現在建商不論國央企或是民企，多半還是採取資金高錯配性的方式進行開發，在這種情況下，短期內會增加建商資金壓力，造成更多建商「沒死也進太平間」。

蔡宗瀚說，「去年下半年以來，土地供應流拍率高企，國央企、地方城投占大多數的情況下，取消預售制更容易造成開發商不願意拿地，成為直接壓倒國央企的最後一根稻草，造成系統性風險。建議還是一城一策，讓各地按照情況慢慢往現房銷售的路徑走，而不是一刀切地直接現房銷售，同時更應該強化的是監管機構對於建商拿地能力的考察，而不是加重建商的開發壓力。」

「現在取消預售制無異於釜底抽薪，不但不能穩定房地產行業，反而會讓房地產行業更加雪上加霜」，北京盈科（上海）律師事務所律師趙然表示，現在房地產企業融資愈來愈難、成本愈來愈高，再取消預售制會導致行業產生更大風險。他認為，預售制是全世界通行並且合理的，如果取消預售制，房企資金壓力更大， 房價會進一步上漲，更加不利於購房者。

大陸近日爆發的房貸危機有擴大跡象。陸媒粗估，至少有河南等約二十個省分、150個建案淪為「爛尾樓盤」，導致購屋民眾集體拒繳房貸，停貸風波愈滾愈大，恐危及大陸金融與社會穩定。因擔心「斷供潮」蔓延，大陸官方已和主要銀行緊急會商。

大陸銀保監會日前表示，「斷供」事件關鍵在於「保交樓」，將引導金融機構市場化參與風險處置，加強與住建部門、中國人民銀行工作協同，支持地方政府推進「保交樓、保民生、保穩定」工作。

對於這波斷供潮，大陸官方並未公布具體情況。據《財新網》稱，河南省的數量最多，超過30個，其次為湖南省和湖北省。

《第一財經》14日報導，斷供的樓盤約150個，涵蓋20個省份，以中國恒大、融創、佳兆業等早前已爆發財務危機的建商旗下項目居多。爛尾項目集中在二、三、四線城市，但深圳、上海、蘇州、南京等一線或重點二線城市個別樓盤也有斷供消息傳出。

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