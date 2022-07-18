哥吉拉老公回應！　人妻懊惱急求饒：以後可以帶我去看模型嗎？

▲人妻轉送老公的哥吉拉公仔，引發家庭革命。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，下同）



網搜小組／董美琪報導

一名人妻發文稱把老公的「哥吉拉」送給親友小孩，造成家庭大革命，引發廣大網友熱議。人妻最後拿回哥吉拉想還給老公，但又說如果離婚，希望能夠把房子給她，「我家再貼500萬給你」，讓網友看傻。她現在表示，老公已知她在網路發文，懺悔直呼「今天出去我有路過模型店，你之後可以帶我去看嗎？」希望老公趕快回家。

人妻在「匿名公社」發文說，她將老公的哥吉拉送給親戚小孩，老公卻暴怒，她反罵老公幼稚像個小男孩「他有必要這麼生氣嗎？」慘被網友洗版痛罵不尊重老公。

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人妻事後表示，雖然她取回哥吉拉，但老公至今還沒回家，讓她很懊惱後悔，急忙喊話「我真的錯了，回來談談好嗎？」

不過人妻卻自己提到萬一離婚，希望能取得房產，希望老公可以把房子給她，「我家再貼500萬給你，畢竟我們在一起也6年多，當初結婚我媽也是同意我們的想法，聘金都沒有要，我也不年輕了」，再度遭網友批評。

事後人妻分享夫妻對話內容，她拼命道歉，也坦言不想離婚，老公終於回應她，「妳從一開始的佔有慾，我可以接受，我自己常在外跑，妳要定位我配合，結婚到自任我沒做過對不起妳的事，妳從單純佔有到霸道，都要聽妳的，我只剩模型還算我主宰，跟妳說去找份工作，多少不是重點，是妳接觸人、不是跟妳口中的朋友、聊些奇怪的想法、心靈毒雞湯、常貼一些不知所謂的文章要我看、跟妳朋友出去、就是在聽妳們比拚，那叫朋友嗎？」

老公一口氣吐苦水，並表示有看到她發文「妳覺得能帶給妳什麼？只有被罵，我不知道發文意義在哪？」、「妳不想工作，可以跟我去幫我忙，閒暇時間一起晃晃不好嗎？妳朋友說、親戚說，妳要看我朋友怎麼說的嗎？我怕妳崩潰。」最後表示，「鑰匙在我這，離婚的事情現在不想談」就再也沒回應。

人妻悔不當初，急得提醒老公要記得吃飯，還趕緊示好，「今天出去我有路過模型店，好多我看不懂的東西，你之後可以帶我去看嗎？我想被你疼…」現在她只希望老公趕快回家，讓一切落幕。