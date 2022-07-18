離出國最近的地方！歐洲線領隊投入機場檢疫　國境開放再執旗帶團

▲歐洲線領隊H.C改投入公務單位在機場協助外籍船員檢疫工作。（圖／H.C提供）

記者李姿慧／專題報導

資深領隊H.C(化名)在國內上市旅行社帶團10多年，年薪最多可破百萬，卻因一場疫情，被按下停止鍵，在轉職十字路口，她選擇了一份公務單位臨時工作，善用語言優勢協助入境的外籍船員在機場登錄資料，這是離出國最近的地方，望著航班起降，她等待著領隊人生按下播放鍵的那天。

年輕時就熱愛旅行的H.C因語言能力優越，步入社會之初曾擔任軟體翻譯工作，不過因工時很長，當時的挫折感意外讓她跨出職涯精彩的第二人生。

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從軟體翻譯工作離職的H.C思考著下一步時，想起了過往曾因一時興起考上的領隊證照，當時喜歡旅行的她決定放手一搏，踏入旅遊業。回想起當年的選擇，H.C說，當時考領隊證照時沒打算走這一行，純粹想考考看，沒料到竟這樣派上用場了。

一投入旅遊業，一開始H.C先到一家小規模旅行社，從亞洲路線短天數的團開始帶起，之後跳槽到大型上市的旅行社後，有了帶長程線的機會，若運氣好一個月帶2團飛義大利或法國的旅行團，每團會有7萬到10萬元不等的收入，若帶到東歐或北歐等冷門團，一個團收入約4萬到5萬元不等。不過H.C說，導遊收入不太一定，有時候一個月都沒團，收入可能是零，但有時候一個月會有10多萬元。

▲義大利等熱門景點，領隊帶團收入高。（資料照／記者彭懷玉攝）

10多年來帶了無數旅客走遍全球各地，H.C沒料到一場疫情竟讓她登機人生停擺了將近3年，無法帶團出國，在旅行社出不了團困境下，收入頓時歸零。

H.C感嘆地說，旅遊業是個很脆弱的產業，旅遊旺季時接的團多，負責的又是主流路線，收入就會很高，而遇上罷工或傳染病，團說沒有就沒有了。

失業後的H.C先是投入政府釋出的安心上工短期工作，協助環保單位安排居檢者垃圾相關收取動線，6個月後，轉任其他公務單位臨時性工作，平常協助辦公室文書工作，若有外籍船員入境，就得配合航班到機場協助船員登錄資料，這次一做就快2年。

▲歐洲線領隊H.C改投入公務單位在機場協助外籍船員檢疫工作。（圖／H.C提供）

由於協助從國外入境的外籍船員登錄資料具有風險，H.C在機場得全副武裝著隔離衣、護目鏡、口罩和手套等，H.C坦言，一開始會覺得有點害怕，當時台灣確診案例很少，只要一有人確診，會有「全家被通緝和肉搜」的感覺，也因此她每次去機場後就不太敢回老家，也不敢跟朋友吃飯聚餐，陷入自我隔離狀態，相當難熬，一度曾想過不要做了，「自己確診是小事，但影響別人會有很深罪惡感。」

不過幾個月撐下來後，H.C發現，做好防疫下，在機場協助檢疫工作沒有想像的可怕，漸漸也就麻痺和習慣了，而她在接待外籍遠洋漁船船員後，更發現台灣漁業產業都是靠外籍船員撐起來的，除了船長是台灣人外，台灣人吃的魚貨大多是靠外籍船員跑船抓回來的。

▲台灣取消檢疫之際，協助外籍船員檢疫工作也將消失，H.C期盼藉時改拿起旗子帶旅客出國。（圖／H.C提供）

在機場工作時，看著班機起降，H.C說，當台灣取消居檢規定的那一天，這份臨時工作也將消失，但屆時也將是她返回旅遊業的時候，她只希望趕快看到曙光，親自帶旅客搭上班機起飛。

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