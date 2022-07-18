國旅停擺！遊覽車公司老總不裁員　開砂石車打工發薪盼曙光　

▲鄭國枝為遊覽車公司總經理，國旅停擺期間，改開砂石車和貨櫃車打工，收入補貼發薪給遊覽車司機。（圖／鄭國枝提供）

記者李姿慧／專題報導

白手起家的和悅通運總經理鄭國枝，靠著一輛遊覽車打拚出一間公司，旗下最多曾有16輛車，但近期遭疫情海嘯無情襲擊，國旅停擺，看著一個個沒車可跑的司機苦扛養家壓力，鄭國枝沒資遣任何人，花光積蓄咬牙硬撐，轉身改開砂石車、貨櫃車打工發薪給司機，全身總是砂土的他沒放棄希望，盼能撐到國旅復甦曙光來臨。

46歲的鄭國枝高中畢業，退伍後第一份工作選擇到化學工廠上班，才22歲領著7~8萬高薪，卻發現長期接觸化學的身體發出警訊，2年後決定轉行，鄭國枝從小看著親友開貨車和砂石車長大，耳濡目染下，似乎也有開車的天賦，他貸款買了輛貨車，開啟了新的人生，未料卻迎來人生的一大挫折。

[廣告]請繼續往下閱讀...

那一天，鄭國枝開著車、載著貨，一名酒駕者騎摩托車從巷子衝出來，他來不及剎車當場撞上，對方送醫不治死亡。

此後，年僅20多歲的人生扛著230萬元賠償和債務，鄭國枝沒就此被擊垮，他選擇面對困境、繼續跑車，一點一滴地將賺來的錢拿來還債，日復一日，不知道過了多少天，他不但還清了債務，還存到錢讓他買下人生中的第一部遊覽車，那一年鄭國枝僅有25歲，他再度回到人生勝利組行列，景氣好時，光跑車一個月可賺進20多萬元，讓他不到30歲就成立一家遊覽車公司。

▲鄭國枝開遊覽車收入一個月最高曾有20多萬元，讓他靠一輛遊覽車就能拚出一家遊覽車公司。（圖／鄭國枝提供）

鄭國枝說，他開遊覽車已有20多年資歷，開公司超過10多年，當時生意好時，旗下包含靠行車總共有16輛遊覽車，不過考量靠行司機不好管理，後來不收部分靠行車，現在剩12台遊覽車。

今年3月和4月後，本土迎來新冠疫情高原期，曾經歷過三級警戒的鄭國枝沒料到還有「更壞的時代」等著他。鄭國枝說，本土疫情爆發後，國旅幾乎停擺，客人不敢出門，學校交通車也因停課被迫停駛，僅剩下工廠上下班交通車可跑，「工廠通勤交通車車資本來就不好，來回收入僅2~3千元，人事成本、油資等支出都得虧錢倒貼！」

鄭國枝的遊覽車公司員工大約有10人，除了他自己和太太，另外還有6名司機、2名內勤員工，國旅遊覽車業務幾乎停擺之際，每天僅靠幾趟交通車賺取微薄收入，還有司機沒車跑，鄭國枝卻沒資遣任何人，鄭國枝說，「司機也要生活，都有養家的壓力。」

不過每個月光人事支出就要20多萬元，而遊覽車一個月也有30萬元車貸等著付，另還有油錢和車輛維修保養費等，龐大重擔讓鄭國枝喘不過氣，他說：「之前辛苦一輩子賺的錢都拿出來貼了，連太太戶頭300多萬元也都拿出來了。」

▲鄭國枝靠著YouTube自學，考上大型車職業駕照，取得駕駛砂石車和混凝土車資格。（圖／鄭國枝提供）

年輕時曾走過肇事賠償谷底的鄭國枝，這次也沒被擊垮，有開大車天賦的鄭國枝去年靠著看YouTube自學，雖沒上駕訓班且歷經4次考試，最終順利考上大型車職業駕照，取得開砂石車和混凝土車資格，今年鄭國枝再度考取聯結車駕照、工程車吊車執照，當國旅停擺、遊覽車開不出去時，他觀察到貨運和砂石車需求旺盛，鄭國枝放下總經理身段，尋找開貨櫃車、砂石車打工機會，也曾去工地開吊車吊掛鷹架。

過往開遊覽車，後座傳來的是旅客的笑聲，如今替代的卻是砂土飛揚，鄭國枝苦笑表示，開砂石車最辛苦，常常全身上下都是砂土，車子載重行駛還要小心小車鑽來鑽去，剎車也要留意距離。

▲鄭國枝開砂石車苦撐，等待國旅復甦曙光。（圖／鄭國枝提供）

雖然開砂石車和貨櫃車不輕鬆，不過接的趟次多，一個月可賺進5萬多元，鄭國枝說，遊覽車公司就算他跟他老婆不支薪，但仍要付司機薪水和車貸，除了靠之前賺的錢來補洞外，開砂石車和貨櫃車等薪水也能多少補貼發薪。

交通部7月15日起將砸55億元振興國旅，鄭國枝坦言，這段日子撐得很累，因為疫情，這20年的努力都白費了，「回顧這一段創業的路，好像都白做了」，但還是希望國旅趕快復甦，未來的路不知道能走多遠，遊覽車公司能經營就盡量經營，這條路能走到哪裡，他就盡力走下去。

點這裡看更多－

【專題報導】疫後共生：一起走過百年大疫帶來的身心與職場鉅變