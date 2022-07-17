2男子夜釣見漂來充氣娃娃　撈上岸發現是「活生生年輕女子」

▲兩名男子河邊釣蝦，沒想到下一秒看到一具女體漂來，原先以為是充氣娃娃，不過仔細一瞧，居然是一名年輕女性。（圖／翻攝自搜狐網，下同）



圖文／CTWANT

兩名男子河邊釣蝦，沒想到下一秒看到一具女體漂來，原先以為是充氣娃娃，不過仔細一瞧，居然是一名年輕女性，事件曝光後引發熱議。

這起事件發生在浙江台州，根據《搜狐網》報導，事發當晚，兩名男子吃完晚飯後一時興起，決定去河邊釣蝦。當晚8點20分，在經過大溪鎮下員山大橋逗留閒聊時，兩人偶然間看到河面上好像漂浮著什麼東西，像是一個人形，兩人覺得不能視而不見，立即撥打電話報警。

由於兩人都是旱鴨子，於是找來附近住戶幫忙，有熱心村民拿著長竿、手電筒趕來，藉著手電筒的光朝漂浮物看過去，看了好幾眼後，認為漂浮物很輕，還隨著水波浮動，推斷應該不是人，可能是跟真人一般大小的「充氣娃娃」。

原來是虛驚一場，其中一人於是又打了電話向員警說明現場情況以及大家的判斷，村民們這時也紛紛開始離開。不過警方還是慎重起見，透過調閱附近監視器畫面發現真相，正當兩名男子準備離去時，他們又接到了警方的電話，「河裡漂浮著人的可能性極大」。

兩人一聽立即叫回剛離開的村民，大家合力用長竿把「充氣娃娃」往岸邊撥，直到距離一近，這下才確定「是真人」，而且是一名身穿碎花裙的長髮女子。這名女子臉色慘白，完全失去意識，就在這時河邊傳來手機鈴聲，其中一人撿起一看，發現手機備註「寶貝老公」，於是趕緊叫對方過來。

原來，落水女子現年19歲，來自貴州，她在與朋友聚會時認識了男友。事發當天，這對情侶發生了爭吵，男友提出了分手，還一時心急說了傷人的話，造成這名女子產生了輕生念頭。

在警方的指導下，男友幫女子做了心肺復甦，幾分鐘後女子突然咳嗽了幾下，漸漸恢復意識，隨後送往醫院，幸運撿回一命，而女子清醒後，警方也找來心理諮詢師進行了心理輔導，幸好事發當晚，這兩名男子一時興起去夜釣，不然後果恐不堪設想。

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